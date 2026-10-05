Izgleda kao bodljikavo čudovište: Fotografija neobičnog stvorenja krije neočekivanu priču

Autor:ATV redakcija
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Priroda ponekad stvara bića koja djeluju kao da nisu sa naše planete. Njihove neobične boje, oblici i sposobnosti mogu izgledati toliko nestvarno da je teško poverovati da su zaista dio svijeta oko nas.
Jedno takvo stvorenje krije se među lišćem - na prvi pogled izgleda zastrašujuće, gotovo kao neka “vanzemaljska vrsta”, ali iza neobičnog izgleda zapravo se krije bezopasna životinja.
Riječ je o vrsti moljca "Bunaea alcinoe" koji može da dostigne dužinu oko 70 milimetara, uz prečnik od 15 milimetara.
Prije nego što se u potpunosti razvije izgleda kao neobična gusjenica, u različitim kombinacijama boja - neke su potpuno crne sa oštrim bijelim bodljama, dok druge imaju crveno tijelo i žute bodlje.
Ipak, njihov “oklop” nije opasan, prenosi Oditi Central.
Iako bodlje izgledaju zastrašujuće, one su mekane, a jarke boje predstavljaju dio prirodnog odbrambenog mehanizma čiji je cilj da odbije predatore.
A, postoji i zanimljiv obrt - neobična gusenica je zapravo jestiva. Stanovništvo tropske Afrike tradicionalno je konzumira, a zbog veličine i nutritivne vrijednosti smatra se “ekonomski značajnom”.
Tokom razvoja, gusjenice su veoma proždrljive i za kratko vrijeme mogu da ogole stablo biljke, ostavljajući ga gotovo potpuno bez lišća.
Kada dostignu punu veličinu, spuštaju se sa stabla i ukopavaju u okolno zemljište. Tu prelaze u fazu lutke, u kojoj prolaze kroz metamorfozu.
Iz nje na kraju izlazi potpuno drugačije stvorenje - veliki smeđi moljac sa složenim šarama na krilima.
Upravo izgled gusjenice privukao je pažnju korisnika društvenih mreža, pošto je na Fejsbuku objavljena njena fotografija.
Uz sliku je stajao opis: “Prijatelj je pronašao ovu ogromnu gusenicu. Prelijepa je! Izgleda da nije jedna od onih sa bodljama koje izazivaju bol“.
Objava je brzo privukla pažnju, a korisnici su bili oduševljeni.
“Izgleda nevjerovatno - kao bodljikavi crno-narandžasti kaktus“, napisao je jedan korisnik.
“Nevjerovatno! Nadam se da ćeš uspjeti da vidiš i moljca“, dodao je drugi.
“To je predivno“, zaključio je treći korisnik.
(telegraf)
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