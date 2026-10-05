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Izgleda kao bodljikavo čudovište: Fotografija neobičnog stvorenja krije neočekivanu priču

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05.10.2026 15:12

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Рijеч је о врсти мољца Бунаеа алциное који може да достигне дужину око 70 милиметара, уз пречник од 15 милиметара.
Foto: Youtube/Bart Coppens

Priroda ponekad stvara bića koja djeluju kao da nisu sa naše planete. Njihove neobične boje, oblici i sposobnosti mogu izgledati toliko nestvarno da je teško poverovati da su zaista dio svijeta oko nas.

Jedno takvo stvorenje krije se među lišćem - na prvi pogled izgleda zastrašujuće, gotovo kao neka “vanzemaljska vrsta”, ali iza neobičnog izgleda zapravo se krije bezopasna životinja.

"Specijalitet" iz Afrike

Riječ je o vrsti moljca "Bunaea alcinoe" koji može da dostigne dužinu oko 70 milimetara, uz prečnik od 15 milimetara.

Prije nego što se u potpunosti razvije izgleda kao neobična gusjenica, u različitim kombinacijama boja - neke su potpuno crne sa oštrim bijelim bodljama, dok druge imaju crveno tijelo i žute bodlje.

Ipak, njihov “oklop” nije opasan, prenosi Oditi Central.

Iako bodlje izgledaju zastrašujuće, one su mekane, a jarke boje predstavljaju dio prirodnog odbrambenog mehanizma čiji je cilj da odbije predatore.

A, postoji i zanimljiv obrt - neobična gusenica je zapravo jestiva. Stanovništvo tropske Afrike tradicionalno je konzumira, a zbog veličine i nutritivne vrijednosti smatra se “ekonomski značajnom”.

Tokom razvoja, gusjenice su veoma proždrljive i za kratko vrijeme mogu da ogole stablo biljke, ostavljajući ga gotovo potpuno bez lišća.

Kada dostignu punu veličinu, spuštaju se sa stabla i ukopavaju u okolno zemljište. Tu prelaze u fazu lutke, u kojoj prolaze kroz metamorfozu.

Iz nje na kraju izlazi potpuno drugačije stvorenje - veliki smeđi moljac sa složenim šarama na krilima.

Oduševljeni internet korisnici

Upravo izgled gusjenice privukao je pažnju korisnika društvenih mreža, pošto je na Fejsbuku objavljena njena fotografija.

Uz sliku je stajao opis: “Prijatelj je pronašao ovu ogromnu gusenicu. Prelijepa je! Izgleda da nije jedna od onih sa bodljama koje izazivaju bol“.

Objava je brzo privukla pažnju, a korisnici su bili oduševljeni.

“Izgleda nevjerovatno - kao bodljikavi crno-narandžasti kaktus“, napisao je jedan korisnik.

“Nevjerovatno! Nadam se da ćeš uspjeti da vidiš i moljca“, dodao je drugi.

“To je predivno“, zaključio je treći korisnik.

(telegraf)

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Tagovi :

insekti

Gusjenica

priroda

zanimljivosti

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