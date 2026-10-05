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Retrogradna Venera vraća stare ljubavi: Emotivni rolerkoster do 14. novembra

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05.10.2026 09:35

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Foto: pexels/Scott Lord

Pred nama je period koji bi, prema astrološkim tumačenjima, mogao da uzburka ljubavne odnose, probudi stare emocije i natjera mnoge da se suoče s onim što su dugo izbjegavali.

Venera, planeta koja se u astrologiji povezuje s ljubavlju, ljepotom, zadovoljstvom i finansijama, krenula je retrogradno 3. oktobra. Najprije se kreće kroz znak Škorpije, a potom se vraća u Vagu, dok se njen direktan hod očekuje 14. novembra.

Ovaj astrološki period simbolično otvara vrata starim pričama. Nekima bi se mogli javiti bivši partneri, dok će drugi početi da preispituju odnose u kojima se već dugo ne osjećaju ispunjeno. Pitanja povjerenja, ljubomore, privlačnosti i emotivne sigurnosti mogla bi doći u prvi plan.

Ljubav iz prošlosti ponovo kuca na vrata

Retrogradna Venera često se povezuje s povratkom neriješenih ljubavnih priča. Neočekivana poruka, susret s nekadašnjom ljubavi ili razgovor koji je odavno trebalo obaviti mogli bi pokrenuti lavinu osjećanja.

Ipak, povratak bivšeg partnera ne mora značiti i novi početak. Ponekad je potrebno ponovo se suočiti s prošlošću kako bismo shvatili zašto određeni odnos nije uspio i šta više ne želimo da ponavljamo.

Za parove koji su već u vezi ovo može biti vrijeme preispitivanja. Potisnute zamjerke, neizgovorene želje i neravnoteža u odnosu mogli bi izaći na površinu. Iskreni razgovori i spremnost da se sasluša druga strana mogli bi biti važniji od impulsivnih odluka.

Škorpija i Vaga u središtu emotivnih preispitivanja

Pošto retrogradna Venera započinje kretanje u Škorpiji, naglasak je na intenzivnim emocijama, povjerenju, ljubomori i bliskosti.

Površni odnosi mogli bi biti stavljeni na probu, dok bi oni koji imaju čvrste temelje mogli dobiti priliku za dublje povezivanje.

Njen povratak u Vagu usmjerava pažnju na ravnotežu u partnerstvu, kompromis i pitanje da li obje strane ulažu pod‌jednak trud. Neki će pokušati da poprave odnos, dok će drugi shvatiti da više ne žele da pristaju na ono što ih čini nesrećnim.

Na dnevni red dolaze i novac i lične vrijednosti

Venera se ne povezuje samo s ljubavlju već i s materijalnim vrijednostima, trošenjem i osjećajem lične vrijednosti.

Zato ovaj period, prema astrološkoj simbolici, može podstaći preispitivanje finansijskih navika, zajedničkih troškova i odluka donesenih iz želje da impresioniramo druge.

Umjesto naglih poteza, naglasak bi trebalo da bude na promišljanju i sagledavanju onoga što nam zaista donosi zadovoljstvo i sigurnost.

Retrogradna Venera ne znači da će svaki odnos proći kroz krizu niti da će se svima vratiti bivša ljubav. Ipak, ovaj period može poslužiti kao simboličan podsjetnik da se zapitamo šta želimo od ljubavi, koliko dajemo i da li dobijamo ono što nam je potrebno.

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