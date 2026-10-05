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Dva Banjalučanina pretukla muškarca u lokalu, on završio na UKC-u

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05.10.2026 10:07

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je juče lica A.Š. i S.N. oba iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su fizički napali muškarca, kojem su tom prilikom nanijeli tjelesne povrede.

Navedena lica sumnjiče se da su istog dana oko 03.00 časa u ugostiteljskom objektu u Banjaluci fizički napali muškarca.

Povrijeđenom muškarcu je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopšteno je iz PU Banjaluka.

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Tagovi :

Tuča

Banjaluka

UKC Republike Srpske

hapšenje

medicinska pomoć

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