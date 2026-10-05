Dva Banjalučanina pretukla muškarca u lokalu, on završio na UKC-u

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je juče lica A.Š. i S.N. oba iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su fizički napali muškarca, kojem su tom prilikom nanijeli tjelesne povrede.

Navedena lica sumnjiče se da su istog dana oko 03.00 časa u ugostiteljskom objektu u Banjaluci fizički napali muškarca. Povrijeđenom muškarcu je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.