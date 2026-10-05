Vozio sa 3,84 promila: Uhapšen pijani vozač

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Foto: ATV

Muškarac iz Osmaka čiji su inicijali S.J. uhapšen je i prekršajno sankcionisan zbog vožnje u pijanom stanju.

Izvršenim alkotestiranjem u njegovom organizmu utvrđena su 3,84 promila alkohola u krvi, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

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