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Vozio sa 3,84 promila: Uhapšen pijani vozač

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05.10.2026 09:21

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Возио са 3,84 промила: Ухапшен пијани возач
Foto: ATV

Muškarac iz Osmaka čiji su inicijali S.J. uhapšen je i prekršajno sankcionisan zbog vožnje u pijanom stanju.

Izvršenim alkotestiranjem u njegovom organizmu utvrđena su 3,84 promila alkohola u krvi, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

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Alkohol

alkoholna pića

vozač

PU Zvornik

hapšenje

Policija

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