Stiže novi način plaćanja: Trgovci neće smjeti da ga odbiju od 2029.

Evropska unija ulazi u završnu fazu pripreme digitalnog evra, elektronskog oblika plaćanja koji bi trebalo da posluži kao direktna alternativa gotovini i razbije monopol američkih platnih sistema.

Pilot-projekat planiran je za drugu polovinu 2027. godine, dok je za 2029. godinu predviđeno da trgovci u evrozoni budu zakonom obavezni da ga prihvataju.

Odbor za ekonomska i monetarna pitanja Evropskog parlamenta dao je punu podršku ovom projektu koji predvodi Evropska centralna banka (ECB). Digitalni evro će građanima i kompanijama omogućiti plaćanja bez ikakvih naknada.

U jednogodišnjem testiranju učestvovaće čak 36 velikih finansijskih giganata, među kojima su Dojče Bank, Revolut, Adyen i UniKredit.

Strah od američke kontrole i sankcija

Glavni motiv Brisela jeste smanjenje drastične zavisnosti Evrope od platnih mreža kompanija Visa i Masterkard, koje trenutno obrađuju čak 47 odsto vrednosti svih kartičnih transakcija u evrozoni.

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„Sistemi plaćanja nisu neutralni, oni su instrumenti moći. Imali smo mnogo opomena zbog naše zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država. Sada smo se potpuno probudili“, upozorio je francuski evroparlamentarac Žil Boje.

Evropske vlasti strahuju od mogućnosti da geopolitički sukobi dovedu do blokada ili ograničenja pristupa međunarodnim platnim mrežama. Paralelno sa tim, upotreba gotovine u Evropi rapidno opada, dok privatne digitalne valute i stablekoin tokeni preuzimaju sve veći dio tržišta.

Jeftinije transakcije za kompanije

Za kompanije i trgovce glavna prednost biće drastično smanjenje troškova transakcija, jer više neće plaćati visoke provizije bankama i kartičarima. Takođe, digitalni evro će omogućiti trenutno prebacivanje novca i ujednačiti rasparčano evropsko tržište na kom trenutno funkcionišu lokalni sistemi poput holandskog iDEAL-a ili poljskog Blik-a.

(Kamatiica)