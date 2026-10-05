Izmjene u režimu saobraćaja kod Audi servisa

Autor:ATV redakcija
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Zbog izgradnje kružnog toka kod Audi servisa, od danas, 5. oktobra, pa do završetka radova doći će do izmjene u režimu saobraćaja.
"Po zahtjevu izvođača radova, a u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske doći će do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja na ukrštanju magistralnog puta M1-108 (dionica: Banjaluka 4 – Banjaluka 5) i Bulevara vojvode Živojina Mišića, zbog izgradnje kružne raskrsnice", naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.
Kako su dodali, za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.
"Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", dodali su oni.
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