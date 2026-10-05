Poznati pjevač progovorio: Kćerka me više gledala na televiziji nego u kući

Pjevač Željko Samardžić sa suprugom Majom ima tri kćerke - Sanju, Danijelu i Minju. Jednom prilikom govorio je o porodici, te tada istakao da je dosta odsustvovao od kuće zbog karijere.

Naime, kako je naveo, imao je cilj da obezbedi porodicu i da njegov put nije bio lak, prenosi Blic.

"Osnovni cilj je bio da im stvorim krov nad glavom, a u Beogradu je to bilo jako teško.Moja supruga je bila neprikosnovena, moja heroina koja je o svemu vodila računa. Moja najmlađa kćerka me je više na televiziji gledala nego u kući, gotovo da mi je persirala. A ona je naslijedila talenat od mene i malo sam nesrećan zbog toga što je prestala da snima, moram je nagovoriti da nastavi – izjavio je Samardžić u podkastu 'Nije sve tako crno' i dodao:

"Nikada nisam doživio da mi nešto ružno kažu za d‌jecu. Posebno mi je bilo to što sam svakoj pjevao na maturskoj večeri, pojavio sam se a niko nije znao da sam im ja otac. Nikada se nisu hvalile iako su izuzetno ponosne na mene. Utoliko ih je zaboljelo i kada su se dešavale neprijatne stvari, znate kada okrivite nekoga a on nije kriv, to je Božija kazna. Mene boli kao čovjeka, ali su one tu da me umire. Toliko lepih stvari sam učinio, trudio sam se da budem humanitarac ali nikada nisam o tome govorio", govorio je Željko.

"Porodica je uvijek uz mene"

Podsetimo, o tome kolika mu je porodica podrška.

"Moja porodica je uvek uz mene, ja sam glava porodice i ja se uvek pitam, a za glavna pitanja tu je moja Maja, sa kojom sam 48 godina u braku", kazao je tad.

"Rekla mi je da moram da smršam 5 kilograma. Imao sam 102 kilograma, a sad imam 88 kilograma, tako sam joj to ispunio", bio je jasan Željko.