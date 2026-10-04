Brena otkrila detalje velike porodične tragedije: Umro je od posljedica povreda

Lepa Brena godinama uveseljava narod širom planete Zemlje, ali malo ko zna da u duši krije tugu koju hrabro nosi u srcu kroz cijeli svoj život.

Otac Lepe Brene Abid Jahić, bio je njena najveća podrška i oslonac u najvažnijim periodima života pjevaičie, a njegova smrt 2010. godine, i to baš na njen rođendan, ostavila je nenadoknadivu prazninu.

U jednoj od svojih objava na društvenim mrežama, Brena je podijelila fotografiju sa ocem iz mladosti, uz riječi koje su otkrile koliko joj je značio. Bio je stub, oslonac i osoba koja je vjerovala u nju kada je to bilo najvažnije.

Međutim, dugo se spekulisalo kako je preminuo Abid Jahić, a Brena je samo jednom otkrila pravu istinu o smrti voljenog.

"On nije umro prirodnom smrću. Udario ga je autobus i umro je od posledica zadobijenih povreda", rekla je pjevačica dok je gostovala u jednoj emisiji.

Nažalost, tuga zbog gubitka nije tu stala. Četiri godine kasnije, tačno na dan porodične slave porodice Živojinović, Brena je izgubila i majku Ifetu. Odlazak oba roditelja teško je podnijela, ali spas je pronašla u porodičnoj toplini - u zagrljaju supruga Bobe, kao i u podršci svojih sinova, Viktora i Stefana, koji su joj pomogli da kroz bol prođe dostojanstveno.

I danas, kada govori o životu i svojim iskustvima, Lepa Brena ne zaboravlja da istakne koliko joj je značio njen otac. Otac Lepe Brene nije bio samo roditelj - bio je njena snaga, njen mir i tiha podrška iza reflektora.

Podsećanja radi, Abid Jahić (82), otac Lepe Brene, preminuo je u bolnici u Tuzli od posljedica saobraćajne nesreće, a sahranjen je na groblju u Brčkom, kojoj su prisustvovali porodica, prijatelji i Brenine kolege sa estrade.

Brena je sa sestrom Faketom, koja je sa porodicom doputovala iz Kanade, i bratom Farukom sve vrijeme klanjala nad kovčegom pokojnog oca ispred džamije na Ivicama, poslije čega se povorka uputila na groblje u Brčkom. Kako nalažu običaji, sahrani nije prisustvovala Brenina majka Ifeta.

Vidno potresena Brena se posljednji put oprostila od oca riječima:

"Moj predivni oče, uvek ćemo voleti život i ljude kao što si nas ti učio. Znaj da te svi volimo i da ćemo te se uvek sećati samo po dobrom. Iza sebe si ostavio veliku porodicu da te se seća, voli i poštuje onako kako si zaslužio. Bio si čovek velikog srca i ne poznajem osobu koja te nije volela. Gde god da smo zajedno putovali, svi su me pitali ko je taj čovek velikog srca?".

(Alo)