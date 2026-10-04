Sutra u Srpskoj sunčano i toplo, popodne naoblačenje sa zapada

Autor:ATV redakcija
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Jutro u Republici Srpskoj sutra će biti vedro i hladno, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje je moguća prolazna magla.
Tokom dana preovladavaće sunčano vrijeme, uz priliv toplijeg vazduha sa jugozapada. Vjetar će biti slab i promjenljiv, lokalno sjeveroistočnog smjera.
Minimalna temperatura vazduha kretaće se od jedan do šest stepeni Celzijusovih, na jugu do 13, dok će u višim predjelima biti i do minus dva stepena.
Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni, a u višim predjelima oko 17 stepeni Celzijusovih.
Prema meteorološkim prognozama, u prizemlju će se zadržati polje pritiska iznad normale, pod uticajem prostranog anticiklona nad centralnom i južnom Evropom, saopštio je RHMZ.
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