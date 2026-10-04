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Stižu prelijepe vijesti iz porodilišta: Srpska bogatija za 13 beba

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04.10.2026 07:22

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, pet djevojčica i osam dječaka.

U Banjaluci i Prijedoru rođene su po četiri bebe, u Doboju tri, a u istočnom Sarajevu i Nevesinju po jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Dvije djevojčice i dva dječaka rođeni su u Banjaluci, djevojčica i tri dječaka u Prijedoru, djevojčica i dva dječaka u Doboju, djevojčica u Istočnom Sarajevu i dječak u Nevesinju.

U porodilištima u Bijeljini, Zvorniku, Trebinju, Gradišci i Foči nije bilo novorođenih, prenosi Srna.

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rođene bebe

Republika Srpska

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