Stižu prelijepe vijesti iz porodilišta: Srpska bogatija za 13 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, pet djevojčica i osam dječaka.
U Banjaluci i Prijedoru rođene su po četiri bebe, u Doboju tri, a u istočnom Sarajevu i Nevesinju po jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.
Dvije djevojčice i dva dječaka rođeni su u Banjaluci, djevojčica i tri dječaka u Prijedoru, djevojčica i dva dječaka u Doboju, djevojčica u Istočnom Sarajevu i dječak u Nevesinju.
U porodilištima u Bijeljini, Zvorniku, Trebinju, Gradišci i Foči nije bilo novorođenih, prenosi Srna.
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