Pojedina biračka mjesta kasnila sa otvaranjem desetak minuta

U Laktašima su otvorena biračka mjesta, a na par njih se kasnilo jer skeneri nisu mogli da se pokrenu, rekla je Srni predsjednik Gradske izborne komisije Gordana Nišić.

Ona je navela da se na pojedinim biračkim mjestima kasnilo sa otvaranjem desetak minuta zbog zbog brojanja glasačkih listića,

Pravo glasa u Laktašima ima 33.756 birača.

Izborni proces provodi se na 48 redovnih biračkih mjesta, na jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, a formirano je i sedam mobilnih timova.

U BiH se danas održavaju opšti izbori.

Bratunac: Otvaranje nekih biračkih mjesta kasnila zbog tehničkih problema

Svih 27 biračkih mjesta na području opštine Bratunac jutros časova su otvorena za glasanje, a na nekoliko njih sa par minuta zakašnjenja zbog tehničkih razloga, saopštio je Srni član Opštinske izborne komisije /OIK/ Ivana Milanović.

"Izborni proces je počeo prema planu. Na nekim biralištima ima manjih tehničkih problema sa skenerima, što malo usporava postupak glasanja, a drugih teškoća nema", rekla je Milanovićeva.

Za izbore je registrovano 19.210 birača, što je za 100 manje nego za lokalne izbore prije dvije godine.

Osim 27 biračkih mjesta na kojima se glasa, formirana su i tri mobilna tima da bi se omogućilo da biračko pravo ostvare nepokretna i stara lica u svojim domovima.

Za glasanje putem pošte registrovano je 758 birača.

Milanovićeva je objasnila da su popunjeni birački odbori, da su formirani rezervni sastavi biračkih odbora da se u slučaju potrebe mogu angažovati zamjenski članovi te da je obavljena obuka svih sastava biračkih odbora kao i rezervnih sastava.

Istakla je da je akreditovan veliki broj posmatrača izbornog procesa.

Čelinac: Otvaranje biračkih mjesta kasnilo par minuta

Biračka mjesta u opštini Čelinac otvorena su jutros sa par minuta zakašnjenja, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Milan Pejanović.

Gradovi i opštine Biračka mjesta u Jezeru otvorena na vrijeme

On je naveo da se glasanje odvija na 26 redovnih biračkih mjesta, a da pravo glasa ima 15.580 birača.

Angažovana su dva mobilna tima, a pravo glasa putem njih obaviće 60 registrovanih građana.

U BiH se danas održavaju opšti izbori.

Šamac: Sva biračka mjesta otvorena na vrijeme

Sva biračka mjesta u Šamcu jutros su otvorena na vrijeme i za sada nema nikakvih problema, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Ružiica Mokrić.

Mokrićeva je napomenula da građani mogu da glasaju na 26 redovnih biračkih mjesta, na istim lokcijama kao na prethodnim izborima.

"Za 132 birača koji zbog bolesti ne mogu da odu na biračko mjesto formirali smo dva mobilna tima" rekla je Mokrićeva.

Na području Šamca pravo glasa ima 15.341 birač.

Otvorena sva biračka mjesta u Milićima

Sva biračka mjesta u opštini Milići otvorena su na vrijeme, rekao je predsjednik Opštinske izborne komisije Mirko Savić. U ovoj opštini pravo glasa ima 8.201 glasač, a glasanje se odvija na 14 redovnih biračkih mjesta i putem dva mobilna tima.

U centralni birački spisak za opšte izbore ukupno je upisano 3.408.517 birača, a biračka mjesta se zatvaraju večeras u 19.00 časova.

Sokolac: Sva biračka mjesta otvorena na vrijeme

U opštini Sokolac jutros u 7.00 časova otvorena su sva biračka mjesta i glasanje za sada protiče bez problema, rekao je predsjednik Opštinske izborne komisije Dragan Bašević.

Bašević je istakao da na području opštine Sokolac pravo glasa imaju 10.384 birača upisanih u centralni birački spisak, koji mogu glasati na 15 redovnih biračkih mjesta, a formiran je i jedan mobilni tim. Biračka mjesta će biti zatvorena u 19.00 časova.

Lopare: Otvorena sva biračka mjesta

U Loparama su jutros otvorena sva biračka mjesta, izjavio je predsjednik Opštinske izborne komisije Davor Vićić.

Pravo glasa ima 12.143 birača, koji osim na redovnim biračkim mjestima mogu da glasaju i putem tri mobilna tima, prenosi Srna.