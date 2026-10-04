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U Kneževu otvorena biračka mjesta sa malim zakašnjenjem

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04.10.2026 07:37

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Скенирање личне карте на изборима 2026.
Foto: ATV

Biračka mjesta u opštini Kneževo za opšte izbore otvorena su jutros sa malim kašnjenjem od pet minuta, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Budimir Dukić.

Na području opštine Kneževo ima 20 redovnih biračkih mjesta, a organizovana su tri mobilna tima.

Pravo glasa ima 8.780 birača.

Krupa na Uni

U opštini Krupa na Uni jutros su u 7.00 časova otvorena biračka mjesta, potvrdila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Danijela Marjanović.

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Prema njenim riječima, pravo glasa ima 1.611 birača koji će se izjašnjavati na četiri biračka mjesta.

Izborni proces u osnovnoj izbornoj jedinici Krupa na Uni prati 35 posmatrača političkih subjekata.

Šipovo

U opštini Šipovo u 7.00 časova je otvoreno svih 17 biračkih mjesta, a prvi birači već su glasali, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Vida Rakita.

Rakita je navela da će pravo glasa u ovoj lokalnoj zajednici danas moći da ostvari 10.519 glasača, te da su na terenu i dva mobilna tima.

U BiH se danas održavaju opšti izbori.

(SRNA)

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izbori

Izbori 2026

Kneževo

Krupa na Uni

Šipovo

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