U Kneževu otvorena biračka mjesta sa malim zakašnjenjem

Autor:ATV redakcija
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Biračka mjesta u opštini Kneževo za opšte izbore otvorena su jutros sa malim kašnjenjem od pet minuta, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Budimir Dukić.
Na području opštine Kneževo ima 20 redovnih biračkih mjesta, a organizovana su tri mobilna tima.
Pravo glasa ima 8.780 birača.
U opštini Krupa na Uni jutros su u 7.00 časova otvorena biračka mjesta, potvrdila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Danijela Marjanović.
Republika Srpska
Otvorena biračka mjesta u Republici Srpskoj i FBiH
Prema njenim riječima, pravo glasa ima 1.611 birača koji će se izjašnjavati na četiri biračka mjesta.
Izborni proces u osnovnoj izbornoj jedinici Krupa na Uni prati 35 posmatrača političkih subjekata.
U opštini Šipovo u 7.00 časova je otvoreno svih 17 biračkih mjesta, a prvi birači već su glasali, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Vida Rakita.
Rakita je navela da će pravo glasa u ovoj lokalnoj zajednici danas moći da ostvari 10.519 glasača, te da su na terenu i dva mobilna tima.
U BiH se danas održavaju opšti izbori.
(SRNA)
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