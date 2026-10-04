Dodik: Zafranovićev fim način da se novim generacijama prenese dio istine o stradanju u NDH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da film Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" odražava upravo ono što je bila ustaška politika i da je on način na koji će se prenijeti novim generacijama dio istine o stradanju u koncentracionim logorima NDH.

"Dugo smo čekali da se ekranizuje stradanje srpskog naroda od zla koji se zove ustaška država, u kojoj su masovno stradali nevini ljudi, i nisu se birala ni godišta, od žena, staraca i masovno djece", izjavio je Dodik novinarima nakon prve projekcije filma u Banjaluci.

Film Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" odražava ono što je bila ustaška politika i predstavlja način da se novim generacijama prenese dio istine o stradanju u koncentracionim logorima NDH. Dugo smo čekali da se ekranizuje stradanje srpskog naroda od zla koje se zvalo ustaška država, u kojoj su masovno stradali nevini ljudi - žene, starci, a masovno i djeca. Ustaše su formirale jedini koncentracioni logor na svijetu za djecu, gdje su ubijana srpska djeca sa prostora Kozare. Ovo je treći put da gledam film i svaki put neka scena ostane urezana, a možda je ranije nisam uspio vidjeti na pravi način. Zahvaljujem Lordanu Zafranoviću i čitavoj ekipi glumaca koji su imali hrabrosti da ovjekovječe ovakve scene, kao i svima koji su na bilo koji način pomogli finansiranju ovog projekta. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 3, 2026

Dodik je podsjetio da su ustaše formirali jedini koncentracioni logor na svijetu za djecu, gdje su ubijana, i da je to upravo bio ustaški logor za djecu Kozare, srpsku djecu sa ovog prostora.

"Ovo je treći put da gledam ovaj film i svaki put neka od scena ostane urezana, koju možda nisam na pravi način uspio da vidim", rekao je Dodik.

On je naglasio da film odražava upravo ono što je bila ustaška politika, a to je da jednu trećinu Srba pobije, drugu prekrsti, a treću raseli u nastojanju da zatre srpsko ime i prezime na ovim prostorima.

"Oni su nanijeli ogromno zla koje umalo nije promaklo da ne bude ekranizovano na ovaj način", naveo je Dodik.

On je zahvalio Zafranoviću za ono što je uradio i čitavoj ekipi glumaca koji su imali hrabrosti da ovjekovječe ovakve scene.

Dodik je zahvalio svima koji su na bilo koji način pomogli finansiranju ovog projekta.

"Veoma sam ponosan što sam, kao dijete Potkozarja, koji je vaspitan na ovom stradanju, imao priliku, kao predsjednik Republike, da omogućim, putem finansiranja, da se ovaj film snimi", istakao je Dodik.

U Banjaluci je održana premijerna projekcija filma Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" o stradanju srpske djece i naroda sa Kozare u paklu ustaškog logora Jasenovac u zločinačkoj NDH.