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Otvorena izložba "Kroz vrata vremena - od hipotekarne banke do Palate Republike"

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03.10.2026 16:42

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Отворена изложба "Кроз врата времена - од хипотекарне банке до Палате Републике"
Foto: ATV

U Banjaluci je danas ispred Palate Republike Srpske otvorena izložba "Kroz vrata vremena - Od Hipotekarne banke do Palate Republike", koja svjedoči o istorijskom razvoju, arhitektonskoj i društvenoj ulozi jednog od najprepoznatljivijih banjalučkih zdanja.

Otvaranju izložbe prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, kao i ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.

Postavku izložbe građani će ispred Palate Republike moći pogledati tokom vikenda, a nakon toga biće postavljena u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti od ponedjeljka do četvrtka, u periodu od 9.00 do 12.00 časova.

Izložba "Kroz vrata vremena - od hipotekarne banke do Palate Republike"

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