U Banjaluci je danas ispred Palate Republike Srpske otvorena izložba "Kroz vrata vremena - Od Hipotekarne banke do Palate Republike", koja svjedoči o istorijskom razvoju, arhitektonskoj i društvenoj ulozi jednog od najprepoznatljivijih banjalučkih zdanja.

Otvaranju izložbe prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, kao i ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.

Postavku izložbe građani će ispred Palate Republike moći pogledati tokom vikenda, a nakon toga biće postavljena u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti od ponedjeljka do četvrtka, u periodu od 9.00 do 12.00 časova.