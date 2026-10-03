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U Banjaluci je danas ispred Palate Republike Srpske otvorena izložba "Kroz vrata vremena - Od Hipotekarne banke do Palate Republike", koja svjedoči o istorijskom razvoju, arhitektonskoj i društvenoj ulozi jednog od najprepoznatljivijih banjalučkih zdanja.
Otvaranju izložbe prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, kao i ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.
Postavku izložbe građani će ispred Palate Republike moći pogledati tokom vikenda, a nakon toga biće postavljena u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti od ponedjeljka do četvrtka, u periodu od 9.00 do 12.00 časova.
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