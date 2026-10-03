Trišić Babić: Čuvati istinu o našoj zajedničkoj borbi za slobodu

Autor:ATV redakcija
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Obilježavanje operacije "Halijard" u Boljaniću podsjeća nas na hrabrost i čovječnost srpskog naroda, koji je u teškim vremenima spasao savezničke pilote, navela je Ana Trišić Babić direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske
"Taj podvig je važan dio naše istorije i trajan simbol prijateljstva Srba, Amerikanaca i saveznika. Sjećanje na njega obavezuje nas da čuvamo istinu o našoj zajedničkoj borbi za slobodu",navela je Trišić Babić na Iks-u.
Obilježavanje operacije „Halijard“ u Boljaniću podsjeća nas na hrabrost i čovječnost srpskog naroda, koji je u teškim vremenima spasao savezničke pilote. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) October 3, 2026
Taj podvig je važan dio naše istorije i trajan simbol prijateljstva Srba, Amerikanaca i saveznika. Sjećanje na njega obavezuje nas… pic.twitter.com/ZS0bGbKrXy
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