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Trišić Babić: Čuvati istinu o našoj zajedničkoj borbi za slobodu

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03.10.2026 13:54

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Обиљежавање операције "Халијард" у Бољанићу подсјећа нас на храброст и човјечност српског народа, који је у тешким временима спасао савезничке пилоте, навела је Ана Тришић Бабић директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
Foto: X/Ana Trišić Babić

Obilježavanje operacije "Halijard" u Boljaniću podsjeća nas na hrabrost i čovječnost srpskog naroda, koji je u teškim vremenima spasao savezničke pilote, navela je Ana Trišić Babić direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske

"Taj podvig je važan dio naše istorije i trajan simbol prijateljstva Srba, Amerikanaca i saveznika. Sjećanje na njega obavezuje nas da čuvamo istinu o našoj zajedničkoj borbi za slobodu",navela je Trišić Babić na Iks-u.

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Ana Trišić Babić

Halijard

Republika Srpska

Srbija

Sjedinjene Američke Države

misija

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