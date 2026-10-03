Trišić Babić: Čuvati istinu o našoj zajedničkoj borbi za slobodu

Foto: X/Ana Trišić Babić

Obilježavanje operacije "Halijard" u Boljaniću podsjeća nas na hrabrost i čovječnost srpskog naroda, koji je u teškim vremenima spasao savezničke pilote, navela je Ana Trišić Babić direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske

"Taj podvig je važan dio naše istorije i trajan simbol prijateljstva Srba, Amerikanaca i saveznika. Sjećanje na njega obavezuje nas da čuvamo istinu o našoj zajedničkoj borbi za slobodu",navela je Trišić Babić na Iks-u. Obilježavanje operacije „Halijard“ u Boljaniću podsjeća nas na hrabrost i čovječnost srpskog naroda, koji je u teškim vremenima spasao savezničke pilote.



Taj podvig je važan dio naše istorije i trajan simbol prijateljstva Srba, Amerikanaca i saveznika. Sjećanje na njega obavezuje nas… pic.twitter.com/ZS0bGbKrXy — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) October 3, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.