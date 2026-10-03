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Dodik: Očuvaćemo sjećanje na herojsku operaciju "Halijard"

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03.10.2026 12:41

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Предсједник Милорад Додик изјавио је данас у Бољанићу на Озрену, гдје је прије 82 године спашено 60 савезничких пилота у операцији "Халијард", да је у плану изградња спомен-аеродрома, гдје ће се једном годишње одржавати такмичење једриличара, и да се на тај начин оживи и одржи сјећање на овај догађај.
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Boljaniću na Ozrenu, gdje je prije 82 godine spašeno 60 savezničkih pilota u operaciji "Halijard", da je u planu izgradnja spomen-aerodroma, gdje će se jednom godišnje održavati takmičenje jedriličara, i da se na taj način oživi i održi sjećanje na ovaj događaj.

"Planiramo ovdje da napravimo jedan improvizovani spomen-aerodrom, da se na njemu održava takmičenje jedriličara, i da na taj način oživimo i održimo sjećanje na spasavanje savezničkih pilota", rekao je Dodik novinarima.

Napomenuvši da je komunizam načinio ogromne štete Srbima, uništavajući njihovu identifikaciju, ali i uništavajući ovakve istorijske događaje, Dodik je podsjetio da je spasavanje pilota bila zabranjena priča ovdje, kao što je bila zabranjena priča o Brodu na Drini, gdje je 6.000 Srba ubijeno i mnogim drugim stratištima.

"Da smo imali tu dimenziju, možda bi drukčije sve izgledalo i ne bi ovako bilo krvavo i loše za nas u samom raspadu Jugoslavije. Vidjećemo kako dalje, ali uglavnom, važno je da obilježavamo ovaj dan i očuvamo ovo mjesto ovdje", rekao je Dodik.

On je podsjetio da su mještani, obični seljani odavde, napravili improvizovani aerodrom na koji su slijetali avioni i odvezli 60 pilota sa ovog mjesta.

Dodik je istakao da će manje poznato da je na ovom mjestu bio i komandant Vojske u otadžbini Dragoljub Mihailović i da je čak, po kazivanjima, u dva navrata ušao u avion da bi se uputio u Sjedinjene Američke Države, ali je odustao zato što je bio snažniji njegov osjećaj da bude sa vojnicima svoje otadžbinske vojske.

"Pitanje je šta bi bilo da je otišao, možda bi sve drukčije u istoriji bilo. Sama činjenica da ga je američki predsjednik Hari Truman 1948. godine odlikovao najvišim odlikovanjem, govori kakav je on imao status u Americi", rekao je Dodik.

U Boljaniću kod Doboja danas su obilježene 82 godine od spasavanja savezničkih pilota na Ozrenu u operaciji "Halijard" koju su sproveli pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini, prenosi Srna.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Halijard

Operacija

Sjedinjene Američke Države

Srbi

Boljanić

Ozren

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