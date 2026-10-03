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Položeni vijenci na spomenik junacima misije "Halijard"

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03.10.2026 11:42

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Положени вијенци на споменик јунацима мисије "Халијард"
Foto: Srna

Na spomenik pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su poginuli tokom spasavanja savezničkih pilota na Ozrenu danas su položeni vijenci povodom 82 godine od operacije "Halijard".

U ime institucija Republike Srpske, vijenac su položili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Milorad Dodik, ministri u Vladi Republike Srpske.

Vijence su položile i delegacije Srbije, zatim delegacija Ambasade SAD u BiH koju predvodi direktor Kancelarije u Banjaluci Spenser Filds, predstavnici Fondacije "Halijard", Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

Program obilježavanja 82 godine od operacije "Halijard" u Boljaniću počeo je intoniranjem himni Republike Srpske "Moja Republika", Srbije "Bože pravde" i SAD.

U akciji "Halijard – vazdušni most" koju su sprovele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini, pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihailovića, spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara.

Operacija "Vazdušni most" bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta 1944. I 1945. Godine.

Vrhovna komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini je sredinom oktobra 1944. Godine, pod pritiskom partizanskih snaga, sa svojim jedinicama prešla iz Srbije u istočnu Bosnu, a na planini Ozren, u blizini sela Boljanić, kod Doboja, od 22. Oktobra do 1. Novembra 1944. Godine osposobljeno je uzletište.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, prenosi Srna.

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Tagovi :

Halijard

Doboj

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