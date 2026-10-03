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Minić: Institucionalno nastojimo da očuvamo istinu

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03.10.2026 12:40

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Boljaniću kod Doboja da Republika Srpska institucionalno nastoji da kroz kulturu sjećanja očuva istinu.

"Spasavanje savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu bilo je možda i najrizičnije djelo, a taj rizik je preuzeo srpski narod kome je ideja slobode bila iznad svega", izjavio je Minić novinarima u Boljaniću gdje su danas obilježene 82 godine od operacije "Halijard" i spasavanja savezničkih pilota koje su izveli pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini.

On je istakao da je iza takve smjelosti Jugoslovenske vojske u otadžbini mogla samo da bude ideja slobode, ideja savezništva i činjenice da su Srbi uvijek bili na pravoj strani istorije.

Minić je najavio da će na mjestu nekadašnjeg improvizovanog aerodroma biti napravljeno određeno zdanje koje će biti podsjetnik na ovaj događaj.

U operaciji "Halijard - vazdušni most" koju su sprovele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini, pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihailovića, spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću šezdeset savezničkih avijatičara.

Ova akcija bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta 1944. i 1945. godine, prenosi Srna

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Savo Minić

Predsjednik Vlade

Republika Srpska

Halijard

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