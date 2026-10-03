Karan: Nebojša Kuštrinović pokazao kako se sa ponosom nosi ime svog grada i Republike

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nebojša Kuštirnović pokazao je kako se sa ponosom nosi ime svog grada i svoje Republike, spajajući profesionalnost i iskrenu ljubav prema narodu kojem je služio, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
"Danas se opraštamo od čovjeka koji je bio više od stručnjaka u svojoj profesiji, opraštamo se od čovjeka koji je decenijama bio nerazdvojni dio svakodnevnog života Banjaluke i čitave Republike Srpske", istakao je Karan na komemoraciji Kuštrinoviću, poznatom banjalučkom meteorologu i sportskom radniku.
Karan je napomenuo da je Kuštrinović čitav svoj radni i životni vijek posvetio meteorologiji i da je svoje bogato znanje i visoko obrazovanje stavio u potpunosti u službu zajednice.
"Ono po čemu će Nebojša ostati trajno upisan u pamćenju našeg naroda jeste njegova jedinstvena sposobnost da suvu, tehničku nauku pretvori u toplu, svima razumljivu ljudsku riječ", ocijenio je Karan.
On je dodao da je, povezujući meteorološke izvještaje sa narodnim poslovicama, starim vjerovanjima i mudrošću naših predaka, Kuštrinović građane svakodnevno podsjećao na snagu baštine i važnost očuvanja tradicije.
Banja Luka
Komemoracija Nebojši Kuštrinoviću, prisustvuje Karan
"Sa blagim osmijehom, prepoznatljivim humorom i izuzetnom neposrednošću, uspio je da od vremenske prognoze napravi kratki čas narodne mudrosti i zavičajne ljubavi", ukazao je Karan.
Prema njegovim riječima, zbog toga je Kuštrinović u domovima širom Republike Srpske dočekivan ne samo kao ugledni stručnjak, već kao drag i blizak gost.
"Izgradio je povjerenje dugogodišnjim radom i iskrenim odnosom prema narodu. Njegov doprinos struci i neumorno učešće u društvenom životu ostavljaju dubok trag u istoriji našeg zavičaja", poručio je Karan i porodici Kuštrinović uputio izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća.
Banjalučki privrednik Saša Trivić, kojem je Nebojša Košutinović bio ujak, istakao je njegovu posebnu vezanost za ljude i druženje, piše Srna
"Nebojša je volio ljude, družio se, nikad u kući. Sport, meteorologija i ljudi bili su njegova velika ljubav. I broj ljudi koji je danas ovdje govori da je ostavio trag u Banjaluci i da je, na neki način, postao zaštitni znak Banjaluke", rekao je Trivić.
Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog i sportski radnik, preminuo je 30. septembra u Banjaluci u 79. godini.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
12 h0
Najnovije
Najčitanije
21
45
21
29
21
22
21
02
20
40
Trenutno na programu