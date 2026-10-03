Karan: Nebojša Kuštrinović pokazao kako se sa ponosom nosi ime svog grada i Republike

Nebojša Kuštirnović pokazao je kako se sa ponosom nosi ime svog grada i svoje Republike, spajajući profesionalnost i iskrenu ljubav prema narodu kojem je služio, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Danas se opraštamo od čovjeka koji je bio više od stručnjaka u svojoj profesiji, opraštamo se od čovjeka koji je decenijama bio nerazdvojni dio svakodnevnog života Banjaluke i čitave Republike Srpske", istakao je Karan na komemoraciji Kuštrinoviću, poznatom banjalučkom meteorologu i sportskom radniku.

Karan je napomenuo da je Kuštrinović čitav svoj radni i životni vijek posvetio meteorologiji i da je svoje bogato znanje i visoko obrazovanje stavio u potpunosti u službu zajednice.

"Ono po čemu će Nebojša ostati trajno upisan u pamćenju našeg naroda jeste njegova jedinstvena sposobnost da suvu, tehničku nauku pretvori u toplu, svima razumljivu ljudsku riječ", ocijenio je Karan.

On je dodao da je, povezujući meteorološke izvještaje sa narodnim poslovicama, starim vjerovanjima i mudrošću naših predaka, Kuštrinović građane svakodnevno podsjećao na snagu baštine i važnost očuvanja tradicije.

Banja Luka Komemoracija Nebojši Kuštrinoviću, prisustvuje Karan

"Sa blagim osmijehom, prepoznatljivim humorom i izuzetnom neposrednošću, uspio je da od vremenske prognoze napravi kratki čas narodne mudrosti i zavičajne ljubavi", ukazao je Karan.

Prema njegovim riječima, zbog toga je Kuštrinović u domovima širom Republike Srpske dočekivan ne samo kao ugledni stručnjak, već kao drag i blizak gost.

"Izgradio je povjerenje dugogodišnjim radom i iskrenim odnosom prema narodu. Njegov doprinos struci i neumorno učešće u društvenom životu ostavljaju dubok trag u istoriji našeg zavičaja", poručio je Karan i porodici Kuštrinović uputio izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća.

Banjalučki privrednik Saša Trivić, kojem je Nebojša Košutinović bio ujak, istakao je njegovu posebnu vezanost za ljude i druženje, piše Srna

"Nebojša je volio ljude, družio se, nikad u kući. Sport, meteorologija i ljudi bili su njegova velika ljubav. I broj ljudi koji je danas ovdje govori da je ostavio trag u Banjaluci i da je, na neki način, postao zaštitni znak Banjaluke", rekao je Trivić.

Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog i sportski radnik, preminuo je 30. septembra u Banjaluci u 79. godini.