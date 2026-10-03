Cvijanović: Srpska treba da bude svjesna sebe i srpski narod svojih vrijednosti

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je u Boljaniću da želi da traje sjećanje na operaciju "Halijard" iz Drugog svjetskog rata u kojoj su Srbi spasili savezničke pilote, a da Republika Srpska bude svjesna sebe i da srpski narod pamti svoje vrijednosti.

Cvijanovićeva je rekla da želi da se zajedničkim trudom sjećanje održi na doprinos Srba.

"Ovdje se uvijek obraćam na način da se zahvalim prvo ovom kraju, ovim divnim mještanima, ovim ljudima koji su u tako teškim vremenima rata i nepostojanja svega onog što je bilo dovoljno za život, uspijevali da budu ljudi prema savezničkim pilotima", istakla je Cvijanovićeva na obilježavanju 82 godine od operacije "Halijard" i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Ona je rekla da se zahvalnost vezuje se za sve one koji su tada pokazali spremnost da čuvaju živote savezničkih pilota i sve one koji su te vojnike spremno i srećno otpremili kući.

"Ako posmatramo cjelokupan broj, vidimo da se radi o 500 spasenih života, to znači da se 500 ljudi vratilo svojim porodicama", navela je Cvijanovićeva.

Republika Srpska Položeni vijenci na spomenik junacima misije "Halijard"

Ona je rekla da je ogroman doprinos Srba iz ovog kraja koji su dali snagu onima koji su u tom momentu bili bespomoćni.

Cvijanovićeva je iskazala zahvalnost i predstavnicima Halijard fondacije.

"Prije par godina sam došla u kontakt sa ljudima koji njome upravljaju u Americi, i vidjela sam, zapravo, sa koliko ljubavi oni žele da od zaborava otmu taj istorijski momenat koji je važan svakako za i Ameriku, ali isto tako i za nas", rekla je Cvijanovićeva.

Republika Srpska Karan: "Halijard" - jedan od najznačajnijih događaja iz istorije srpskog naroda

Cvijanovićeva je naglasila da današnje generacije mogu da sačuvaju uspomene na ovakve stvari koje su važne u srpskoj istoriji.

"Obavezali smo se da ovaj prostor napravimo takvim da svako ko dođe zna da su se tu desila velika djela i kako je puno srca i ljubavi uloženo od ovih stanovnika da spasu pilote koji su bili i Amerikanci i drugi, pripadali savezničkim snagama", poručila je Cvijanovićeva, prenosi Srna.