Kris Braun mora da plati 9,5 miliona dolara spremačici: Zadobila je teške povrede lica i ožiljke

Autor:ATV redakcija
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Američki pjevač Kris Braun moraće isplatiti 9,5 miliona dolara odštete bivšoj spremačici Mariji Avili, koju je 2020. godine napao njegov pas u kući u Los Anđelesu.
Avili je prvobitno bilo dosuđeno 12,9 miliona dolara, ali je iznos naknadno smanjen nakon što je sudija osporio dio dokaza o težini posljedica napada.
Ona je prihvatila smanjenu odštetu kako bi izbjegla novi sudski postupak u kojem bi se ponovo odlučivalo o visini naknade.
Prema pisanju američkih medija, u konačni iznos uračunate su naknade za pretrpljenu emocionalnu bol, buduće nematerijalne gubitke i medicinske troškove.
Napad se dogodio 12. decembra 2020. godine, kada je Avila izašla u dvorište da isprazni kesu usisivača. Tada ju je napao Braunov pas Hades, kavkaski ovčar težak oko 90 kilograma.
Prema navodima iz sudskog postupka, Avila je zadobila teške povrede lica i ruke, ožiljke i oštećenje nerava. U tužbi koju je podnijela njena sestra Patrisija navedeno je da su posljedice napada bile ozbiljne i dugotrajne.
Marija je tokom sudskog postupka govorila o tome koliko su joj povrede promijenile svakodnevni život.
Porota je u junu 2026. godine utvrdila Braunovu odgovornost i odredila da Avili isplati 12,9 miliona dolara odštete.
Pored toga, dosuđene su i naknade njenoj sestri i suprugu.
Braun je potom zatražio novo suđenje o visini odštete, tvrdeći da je iznos previsok.
Sudija je ocijenio da nema dovoljno dokaza za pojedine procjene trajnog oštećenja nerava i buduće nematerijalne štete, čime je otvorena mogućnost ponovnog suđenja.
Avila je na kraju prihvatila 9,5 miliona dolara, čime je izbjegnut novi sudski postupak, prenosi Avaz
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