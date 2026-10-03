Kris Braun mora da plati 9,5 miliona dolara spremačici: Zadobila je teške povrede lica i ožiljke

Američki pjevač Kris Braun moraće isplatiti 9,5 miliona dolara odštete bivšoj spremačici Mariji Avili, koju je 2020. godine napao njegov pas u kući u Los Anđelesu.

Avili je prvobitno bilo dosuđeno 12,9 miliona dolara, ali je iznos naknadno smanjen nakon što je sudija osporio dio dokaza o težini posljedica napada.

Ona je prihvatila smanjenu odštetu kako bi izbjegla novi sudski postupak u kojem bi se ponovo odlučivalo o visini naknade.

Prema pisanju američkih medija, u konačni iznos uračunate su naknade za pretrpljenu emocionalnu bol, buduće nematerijalne gubitke i medicinske troškove.

Napad se dogodio 2020. godine

Napad se dogodio 12. decembra 2020. godine, kada je Avila izašla u dvorište da isprazni kesu usisivača. Tada ju je napao Braunov pas Hades, kavkaski ovčar težak oko 90 kilograma.

Prema navodima iz sudskog postupka, Avila je zadobila teške povrede lica i ruke, ožiljke i oštećenje nerava. U tužbi koju je podnijela njena sestra Patrisija navedeno je da su posljedice napada bile ozbiljne i dugotrajne.

Marija je tokom sudskog postupka govorila o tome koliko su joj povrede promijenile svakodnevni život.

Prvobitno joj dosuđeno 12,9 miliona dolara

Porota je u junu 2026. godine utvrdila Braunovu odgovornost i odredila da Avili isplati 12,9 miliona dolara odštete.

Pored toga, dosuđene su i naknade njenoj sestri i suprugu.

Braun je potom zatražio novo suđenje o visini odštete, tvrdeći da je iznos previsok.

Sudija je ocijenio da nema dovoljno dokaza za pojedine procjene trajnog oštećenja nerava i buduće nematerijalne štete, čime je otvorena mogućnost ponovnog suđenja.

Avila je na kraju prihvatila 9,5 miliona dolara, čime je izbjegnut novi sudski postupak, prenosi Avaz