Ruski posmatrači stigli u Srpsku uoči izbora

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i članovi Posmatračke misije Savjeta Federacije Federalne skupštine Rusije, akreditovane za posmatranje opštih izbora u BiH, razgovarali su o aktivnostima u vezi sa sutrašnjim izbornim procesom.

Članovi Posmatračke misije upoznali su Stevandića sa mandatom misije i načinom na koji će obavljati aktivnosti u okviru posmatranja za koje su akreditovani, kao i sa planiranim aktivnostima tokom boravka u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Narodne skupštine.

Zahvalivši članovima Posmatračke misije za posjetu, Stevandić je izrazio spremnost Narodne skupštine Republike Srpske da, u okviru svojih institucionalnih nadležnosti, nastavi da razvija saradnju sa parlamentarnim institucijama Ruske Federacije.

On je podsjetio da su, uz podršku Kabineta predsjednika Narodne skupštine Srpske, građani iz Republike Srpske nedavno boravili u Ruskoj Federaciji u svojstvu međunarodnih posmatrača na održanim izborima.

Sastanku je prisustvovao i ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov.