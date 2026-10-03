Logo

Krenuo prvi tranzitni voz kroz Srpsku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.10.2026 13:29

Komentari:

0
Транзитни воз Жељезнице РС
Foto: Srna

Preduzeće "Željeznice Republike Srpske" saopštilo je da je danas, u saradnji sa hrvatskim željezničkom operaterom "Log Rail", pokrenut prvi voz u tranzitu kroz Republiku Srpsku koridorom "Devet a", u cilju ubrzanja protoka roba željezničkim transportom između EU i Srbije, kao i zemalja Zapadnog Balkana.

Željeznička putanja prvog voza u tranzitu kroz Republiku Srpsku odvija se danas na relaciji Zagreb-Novi Sad.

"Današnji zvaničan početak uspješne saradnje na relaciji Hrvatska-Srbija-Hrvatska kroz Republiku Srpsku, od Volinje preko Dobrljina i Zvornika do Brasine, garancija je brzog tranzita te sigurnog prevoza svih vrsta roba u okviru usluge teretnog saobraćaja `Željeznica`", navodi se u saopštenju.

Zajednička organizacija transporta roba željeznicom između hrvatskog "Log Raila" i "Željeznica Republike Srpske" je maksimalno angažovanje na adekvatnom pružanju najpovoljnije i najbezbjednije usluge transporta, kao i ubrzanju prevoza roba željeznicom širom regiona.

Iz "Željeznica Republike Srpske" navode da je prevoz roba iz Luke Rijeka i Luke Kopar garancija sigurnosti, brzine, tehničke i logističke zaštite, bezbjednosti kao ekološki najprihvatljivijeg vida transporta kome su "Željeznice Srpske" spremne da adekvatno odgovore.

"Željeznice Republike Srpske" pozivaju i ostale željezničke operatere u Srbiji i Hrvatskoj na zajedničku saradnju u okviru željezničkog transporta, a u cilju bržeg i sigurnijeg prevoza roba koje su u tranzitu kroz Republiku Srpsku i FBiH, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željeznice Republike Srpske

tranzitni voz

Evropska unija

Srbija

Zapadni Balkan

Komentari (0)

Više iz rubrike

правник Славко Митровић

Republika Srpska

Mitrović: Tiranija i teror sarajevskog UZP-a

10 h

0
Цвијановић: Сјећањем на мисију сачувати осјећај правде и слободе

Republika Srpska

Cvijanović: Sjećanjem na misiju sačuvati osjećaj pravde i slobode

11 h

0
Скенери изборне технологије гласање

Republika Srpska

Ruski posmatrači stigli u Srpsku uoči izbora

11 h

2
Предсједник Милорад Додик изјавио је данас у Бољанићу на Озрену, гдје је прије 82 године спашено 60 савезничких пилота у операцији "Халијард", да је у плану изградња спомен-аеродрома, гдје ће се једном годишње одржавати такмичење једриличара, и да се на тај начин оживи и одржи сјећање на овај догађај.

Republika Srpska

Dodik: Očuvaćemo sjećanje na herojsku operaciju "Halijard"

11 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banjaluci

21

29

Paunović: Utakmica protiv Holandije nova prilika prilika da se popravi utisak

21

22

Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

21

02

Šef zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk

20

40

Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima