Krenuo prvi tranzitni voz kroz Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Preduzeće "Željeznice Republike Srpske" saopštilo je da je danas, u saradnji sa hrvatskim željezničkom operaterom "Log Rail", pokrenut prvi voz u tranzitu kroz Republiku Srpsku koridorom "Devet a", u cilju ubrzanja protoka roba željezničkim transportom između EU i Srbije, kao i zemalja Zapadnog Balkana.
Željeznička putanja prvog voza u tranzitu kroz Republiku Srpsku odvija se danas na relaciji Zagreb-Novi Sad.
"Današnji zvaničan početak uspješne saradnje na relaciji Hrvatska-Srbija-Hrvatska kroz Republiku Srpsku, od Volinje preko Dobrljina i Zvornika do Brasine, garancija je brzog tranzita te sigurnog prevoza svih vrsta roba u okviru usluge teretnog saobraćaja `Željeznica`", navodi se u saopštenju.
Zajednička organizacija transporta roba željeznicom između hrvatskog "Log Raila" i "Željeznica Republike Srpske" je maksimalno angažovanje na adekvatnom pružanju najpovoljnije i najbezbjednije usluge transporta, kao i ubrzanju prevoza roba željeznicom širom regiona.
Iz "Željeznica Republike Srpske" navode da je prevoz roba iz Luke Rijeka i Luke Kopar garancija sigurnosti, brzine, tehničke i logističke zaštite, bezbjednosti kao ekološki najprihvatljivijeg vida transporta kome su "Željeznice Srpske" spremne da adekvatno odgovore.
"Željeznice Republike Srpske" pozivaju i ostale željezničke operatere u Srbiji i Hrvatskoj na zajedničku saradnju u okviru željezničkog transporta, a u cilju bržeg i sigurnijeg prevoza roba koje su u tranzitu kroz Republiku Srpsku i FBiH, prenosi Srna.
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