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Hercegovina: Vrhunski rod i kvalitet na ponos vinara

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03.10.2026 19:38

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Грожђе
Foto: ATV

Rod odličan a kvalitet još bolji, to je najbolji opis za ovu vinogradarsku godinu u Hercegovini. Berba u Carskim vinogradima kod Trebinja kruna je svake sezone ali i idealna prilika za sabrati rezultate.

"Ova 2026 je sigurno neponovljiva godina. Ja radim već 27 berbi i u životu nikada ovakvu berbu nisam imao. Bilo je veoma izazovno, ne mogu reći da je bilo lako, stvarno je trebalo dosta raditi", kaže Radovan Vukoje, vinar.

Prvo dosta kiše i niske temperature pa onda ekstremne vrućine i duga suša ali izborili su se i vinari i vinova loza. Dosta je pomagala Trebišnjica. Fantastični rezultati svih sorti u vinogradima znače da će se piti i vrhunska vina.

"Ja garantujem da će to biti vrhunskog kvaliteta jer zajedno sa ekipom ispratim svaki proces, danonoćno se sada radi u podrumu. Mogu da kažem da sam prvim rezultatima jako zadovoljan", rekao je Vukoje.

Većinu posla vinari završe u vinogradima, finese su u podrumima. Svako Vukoje vino se pravi od grozdova iz njihovih vinograda koji se tretiraju na poseban način. Da rod i kvalitet bude još bolji brine se i stado hercegovačke pramenke.

"Naravno služe nam za održavanje trave, đubrenje vinograda i vinograd se u suštini i samo radi po organskom principu, nema upotrebe herbicida. Ovce su te koje pasu travu, đubre vinograd a evo se sa vremena na vrijeme počastimo sa tim ukusima hercegovačke pramenke", rekao je Mladen Fuštar, Podrumi „VUKOJE“ Trebinje.

Carski Vinogradi su posebna i duga priča, nalaze se na idealnoj lokaciji pa su primamljivi i brojnim turistima.

Carski vinogradi zasađeni su daleke 1894 godine, na odličnoj su lokaciji i zato daju i odlično grožđe. Nekada se vino iz Carskih vinograda pilo na Bečkom dvoru a sada se pije u najboljim restoranima širom svijeta.

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Tagovi :

Vinograd

Trebinje

Carski vinograd

Vino

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