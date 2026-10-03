Decenije prolaze, a porodice u Srpskoj i dalje čekaju: Potrebno formirati Kancelariju Republike Srpske za traženje nestalih

Nema pomaka u traženju nestalih. Zbog zastoja u procesu, članovi porodica poginulih i nestalih boraca i civila Republike Srpske traže formiranje Kancelarije Srpske za traženje nestalih. Biljana Vasić Dakić je u ratu izgubila dva brata, jedan je identifikovan, a drugog nikada nisu našli.

"Krajem 1995 septembra, 10-og septembra nestala su moja dva rođena brata, Vasić Borislav i Vasić Miroslav. Vasić Miroslav je zahvaljujući DNK analizi identifikovan i sahranili smo ga 2016 godine, međutim za starijeg brata nismo nikad saznali šta se tačno desilo i nikad nije pronađena grobnica", rekla je Biljana Vasić Dakić

Opština Brod još traga za 36 posmrtnih ostataka nestalih Srba iz proteklog rata. Zastoj je počeo 2008. godine formiranjem Instituta za nestala lica BiH, kaže predsjednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda.

"Došli smo do zaključka da ipak moramo nešto da radimo na bazi i na prostoru Republike Srpske da bi to pokušali da prenesemo institucijama Republike Srpske i da se formira Institut za nestala lica Republike Srpske", rekao je Marko Grabovac, predsjednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda.

O nestalim licima se mora govoriti zbog njihovih porodica, istine i budućih generacija, kažu iz Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. Potrebno je formirati kancelariju koja će se na entitetskom nivou baviti ovim teškim pitanjem.

"Kada smo shvatili da nam nema druge i da uzmemo stvar u svoje ruke, odlučili smo se za korak formiranja nekog tijela na nivou Republike Srpske koje bi se bavilo procesom traženja nestalih. Zavod za sudsku medicinu kao institucija koja bi se bavila prikupljanjem krvnih uzoraka dobijanjem DNK nalaza i naravno Vlada Republike Srpske kao nadležna institucija koja treba da oformi ovu kancelariju", rekla je Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.

Institut za nestala lica BiH je od formiranja 2008. godine do sada identifikovao samo 88 srpskih žrtava. Republika Srpska još uvijek traga za 1.608 nestalih lica. Od ovoga broja, 975 su civili od čega 351 žena i desetoro djece. Sve dok postoji nestala osoba, postoji i porodica koja čeka vijest, istinu, čeka mogućnost da pronađe posmrtne ostatke svojih najmilijih i da ih dostojno sahrane.