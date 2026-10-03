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Dodik: Palata Republike stub državnosti

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03.10.2026 17:05

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Палата Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da izložba "Kroz vrata vremena: od Hipotekarne banke do Palate Republike" nije samo priča o jednoj zgradi, već priča o kontinuitetu, trajanju i institucijama koje daju snagu i ozbiljnost državnosti.

"Jer država ne živi samo u zakonima i odlukama. Živi i u mjestima koja pamte njenu istoriju i svjedoče njenom trajanju", napisao je Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik je ukazao da postoje građevine koje nisu samo zidovi i kamen.

"One postaju stubovi državnosti, mjesta na kojima se vrijeme, institucije i identitet jednog naroda spajaju u jednu priču", piše Dodik.

Dodik je dodao da je Palata Republike u Banjaluci upravo to.

Kako kaže, podignuta 1936. godine, prošla je kroz različite epohe, ratna razaranja, obnove i promjene namjene, a od 2008. godine zvanično je sjedište predsjednika Republike Srpske. Danas je jedan od prepoznatljivih simbola njenog institucionalnog života - naglasio je Dodik.

Izložba "Kroz vrata vremena - od hipotekarne banke do Palate Republike"

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Palata Republike Srpske

Milorad Dodik

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