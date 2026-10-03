Dodik: Palata Republike stub državnosti

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da izložba "Kroz vrata vremena: od Hipotekarne banke do Palate Republike" nije samo priča o jednoj zgradi, već priča o kontinuitetu, trajanju i institucijama koje daju snagu i ozbiljnost državnosti.

"Jer država ne živi samo u zakonima i odlukama. Živi i u mjestima koja pamte njenu istoriju i svjedoče njenom trajanju", napisao je Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik je ukazao da postoje građevine koje nisu samo zidovi i kamen.

"One postaju stubovi državnosti, mjesta na kojima se vrijeme, institucije i identitet jednog naroda spajaju u jednu priču", piše Dodik.

Postoje građevine koje nisu samo zidovi i kamen. One postaju stubovi državnosti, mjesta na kojima se vrijeme, institucije i identitet jednog naroda spajaju u jednu priču. Palata Republike je upravo to. Podignuta 1936. godine, prošla je kroz različite epohe, ratna razaranja, obnove i promjene namjene, a od 2008. godine zvanično je sjedište predsjednika Republike Srpske. Danas je jedan od prepoznatljivih simbola njenog institucionalnog života. Zato izložba "Palata - kroz vrata vremena: od Hipotekarne banke do Palate Republike" nije samo priča o jednoj zgradi. To je priča o kontinuitetu, trajanju i institucijama koje daju snagu i ozbiljnost državnosti. Jer država ne živi samo u zakonima i odlukama. Živi i u mjestima koja pamte njenu istoriju i svjedoče njenom trajanju. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 3, 2026

Dodik je dodao da je Palata Republike u Banjaluci upravo to.

Kako kaže, podignuta 1936. godine, prošla je kroz različite epohe, ratna razaranja, obnove i promjene namjene, a od 2008. godine zvanično je sjedište predsjednika Republike Srpske. Danas je jedan od prepoznatljivih simbola njenog institucionalnog života - naglasio je Dodik.