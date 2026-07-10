Palata Srpske osvijetljena u čast 170 godina od rođenja Nikole Tesle

Autor:ATV redakcija
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Palata Republike Srpske večeras je osvijetljena likom Nikole Tesle povodom obilježavanja 170 godina od rođenja velikog srpskog naučnika i pronalazača.
Udruženje inovatora Banjaluka već više od tri decenije svakog 10. jula obilježava ovaj datum.
Društvo
170 godina od rođenja Nikole Tesle
Kroz makete, izložbe i postavke nastoje da mladima približe život i djelo jednog od najvećih svjetskih umova, a večeras je i Palata osvijetljenja njemu u čast.
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