Kako je Haland od svoje frizure napravio biznis: Gumice za kosu "planule" čim su stigle u prodaju

Erling Haland privlači pažnju na Svjetskom prvenstvu ne samo svojim talentom za nogomet nego i prepoznatljivom frizurom, koju je pretvorio u uspješan poslovni proizvod.

Norveška je izborila četvrtfinale nakon pobjede nad Brazilom 2:1 u osmini finala, a 11. jula igra protiv Engleske. Uz Halandove golove i nastupe, veliku pažnju publike privukao je njegov prepoznatljivi rep.

Napadač je to pretvorio u konkretan poslovni potez. Još 2024. kupio je manjinski udio u norveškoj kompaniji Bon Dep, vlasniku brenda Kneki, čije gumice za kosu koristi godinama jer mogu izdržati svih 90 minuta igre bez povlačenja i pucanja.

Nekoliko sedmica prije turnira, u junu je predstavljeno ograničeno izdanje Haland Edition. Paket sadrži osam gumica u bojama inspirisanim njegovim dresovima, a svaka ima posebnu Haland perlicu.

Proizvod je rasprodan odmah po puštanju u prodaju, promet na internet stranici porastao je za 70 posto, a brend je dobio više od 10.000 novih pratilaca na društvenim mrežama dok je Haland nastavljao zabijati golove s upadljivom crvenom gumicom koja se uklapala uz dres Norveške, piše Kliks