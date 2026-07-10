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Nemanja Matić pred šokantim transferom: Hoće ga jedan od najvećih klubova

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 13:09

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Немања Матић пред шокантим трансфером: Хоће га један од највећих клубова
Foto: Tanjug / AP / Massimo Paolone

Nemanja Matić, bivši reprezentativac Srbije, slobodan je agent i Juventus razmatra njegov transfer u 38. godini kao iskusno rješenje za rotaciju.

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Matić napustio je ovog ljeta Sasuolo nakon jako dobre sezone. Nije uspio da postigne dogovor oko novog ugovora tako da je trenutno slobodan agent, a ono što je posebno interesantno je da se za njega raspituje jedan od najvećih svjetskih klubova - Juventus.

Prema informacijama iz Italije, "staroj dami" uopšte ne smetaju godine Nemanje Matića, tako da je i te kako moguće da će ovog ljeta obući dres Juventusa.

Matić je ponuđen Juventusu kao "iskusno i finansijski pristupačno rješenje", naravno ne gledaju ga kao prvotimca, nego igrača za rotaciju, ali bez obzira na sve u 38. godini teško da je očekivao povratak na taj fudbalski nivo. Matićev agent Vlado Lemić razgovarao je na ovu temu sa čelnicima Juventusa, prije svega o dolasku argentinskog golmana Emilijana Martineza iz Aston Vile, kad je iskrsnula i "tema Matić".

Opet Srbi u Juventusu?

Prošle sezone za Juventus igrali su Filip Kostić i Dušan Vlahović, ali su njihovi ugovori istekli i neće biti produženi.

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Juventusu se dopala ova ideja, preostaju razgovori sa Lučanom Spaletijem i ostalim čelnicima kluba, kada će biti odlučeno da li je Matić u ovom trenutku dovoljno dobro rješenje. Uostalom, odluka je i na Matiću, pošto ima još nekoliko ponuda.

Nemanja Matić je inače počeo u mlađim kategorijama Zvezde i Partizana, gd‌je je bio otpisan, pa je preko Jedinstva sa Uba i Kolubare stigao do Slovačke - u redove Košica. Pažnju je privukao kada je otišao u Čelsi davne 2009. godine, gd‌je se vratio za 25 miliona evra - poslije epizoda u Viteseu i Benfici. Igrao je potom za Mančester junajted, Romu, Ren i Lion, odnosno Sasuolo prošle sezone, prenosi Mondo.rs.

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Nemanja Matić

Fudbal utakmica

Juventus

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