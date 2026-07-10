Drvar i njegovo stanovništvo opstaju zahvaljujući Vladi Srpske

Istakla je da će milion KM od Vlade Srpske biti utrošen za pomoć žiteljima ove opštine i za razvojne projekte, među kojima je i rekonstrukcija veterinarske stanice

Runićeva je napomenula da Drvar već nekoliko godina uzastopno dobija podršku Vlade Republike Srpske, te da se ta pomoć izdvaja i za Dječiji vrtić "Majka hrabrost" još od njegovog osnivanja 2018. godine, te da je formiranje ove javne ustanove podržao Milorad Dodik.

"Svake godine vlasti Republike Srpske se potrude da se obezbijede sredstva za njegovo funkcionisanje jer ovaj vrtić pohađa 80 mališana. Dio sredstava uvijek opredijelimo za troškove plata zaposlenih jer je opština jedina odgovorna za finansiranje predškolskog vaspitanja i obrazovanja", navela je Runićeva.

Ona je rekla da Opštinska uprava Drvar, zahvaljujući podršci Vlade Republike Srpske, već nekoliko godina isplaćuje stipendije svim studentima iz ovog mjesta, bez obzira na to gdje studiraju.

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"Povećali smo isplatu za novorođenu djecu, redovno podržavamo naše prvačiće, zapošljavamo pripravnike", naše studente - rekla je Runićeva istakla da se opština Drvar trudi da većinu pomoći dobijene od Vlade Srpske usmjeri ka stanovništvu, s ciljem opstanka na ognjištima.

Runićeva je navela da Opštinska uprava, s obzirom na to da viši nivoi ne izdvajaju sredstva za to, ima obavezu finansiranja smještaja u domove za starije lica koja nemaju porodicu koja će o njima brinuti.

"Prošle godine smo jedan dio sredstava opredijelili za sanaciju javnog preduzeća `Komunalac` i od ove godine, konačno, možemo dio sredstava da opredijelimo za razvojne projekte", rekla je Runićeva.

Ona je najavila da će, zahvaljujući ovogodišnjoj pomoći Vlade Republike Srpske, biti završeni radovi na gradskoj pijaci u Drvaru koja se gradi već pet godina iz spoljnih izvora finansiranja.

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"Biće rekonstruisan dio javne rasvjete jer već tri-četiri godine nemamo mogućnost da je održavamo", rekla je Runićeva.

Prema njenim riječima, ove godine biće započet veoma značajan projekat za Drvar, a to je rekonstrukcija veterinarske stanice jer se Opštinska uprava već godinama suočava sa problemom nedostatka veterinarske službe.

Runićeva je navela da je početkom ove godine u saradnji sa Veterinarskom stanicom "Glamoč" postignut sporazum da oni otvore poslovnu jedinicu u Drvaru, pri čemu je obaveza opštine da obezbijedi adekvatne prostorije koje ispunjavaju ove tehničke uslove i da ih opremi.

"Dio sredstava od ovog granta ćemo opredijeliti za rekonstrukciju veterinarske stanice, kao i za servisiranje tekućih obaveza opštine Drvar", rekla je Runićeva i dodala da dio sredstava ide za finansiranje jedine radio-stanice u Federaciji BiH koja emituje program na srpskom jeziku, odnosno za Radio Drvara sa dvoje zaposlenih.

(SRNA)