Logo

Srbin pao u Hrvatskoj: Napravio haos na pumpi, pa bježao od policije

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 14:36

Komentari:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Državljanin Srbije (48) uhapšen je na graničnom prelazu Bajakovo zbog sumnje da je krajem maja na auto-putu A3 oštetio jednu benzinsku stanicu tako što je natočio gorivo, a zatim napustio pumpu bez izmirenja računa.

Prema navodima hrvatske policije, incident se dogodio 30. maja oko 15.45 časova na odmorištu Dragalić. Osumnjičeni je u rezervoar svog automobila sipao gorivo u vrijednosti većoj od 200 evra, nakon čega je, kako se sumnja, odvezao vozilo bez plaćanja.

Мала Цана

Scena

Mala Cana napala čovjeka zbog fotografije sa porodicom: Haos na komemoraciji

Policija je nakon sprovedene istrage identifikovala osumnjičenog, a do njegovog hapšenja došlo je prilikom pokušaja prelaska državne granice na Bajakovu, gdje su ga priveli službenici Policijske uprave vukovarsko-sremske.

Nakon dostavljenog izveštaja o hapšenju, Policijska uprava brodsko-posavska najavila je da će protiv 48-godišnjaka nadležnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu biti upućena dopuna krivične prijave zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevare.

Slučaj će biti nastavljen pred nadležnim pravosudnim organima, koji će odlučiti o daljem toku postupka, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Državljanin Srbije

hapšenje

Hrvatska

benzinska pumpa

Komentari (0)

Pročitajte više

Милић: Разумљива брига Српске за трасу ауто-пута кроз Дистрикт, мора се наћи институционални одговор

Republika Srpska

Milić: Razumljiva briga Srpske za trasu auto-puta kroz Distrikt, mora se naći institucionalni odgovor

3 h

0
Зоран Стевановић у Бијељини

Republika Srpska

Stevanović: Dionica auto-puta prema Brčkom mora biti završena bez prekidanja

3 h

0
Мала Цана напала човјека због фотографије са породицом: Хаос на комеморацији

Scena

Mala Cana napala čovjeka zbog fotografije sa porodicom: Haos na komemoraciji

3 h

0
Лаура Пргомет, учесница такмичења Господин савршени

Scena

Laura Prgomet puštena na slobodu nakon incidenta, određene joj mjere opreza

3 h

0

Više iz rubrike

Пруга шине воз

Region

Teretni voz naletio na muškarca, nije mu bilo pomoći

7 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Uhapšen sin hrvatskog političara

9 h

0
Жена џогером чисти под.

Region

Sobarica Jana otvorila vrata sobe, pa zatekla nezamisliv užas

9 h

0
Пуцњава у Пули: Рањен мушкарац, полиција тражи нападача

Region

Pucnjava u Puli: Ranjen muškarac, policija traži napadača

19 h

0

  • Najnovije

17

35

Karan: Kozara - žrtva i sloboda su vrijednosti koje nikada nećemo obezvrijediti

17

32

Prirodno jedinjenje iz jedne biljke se pokazalo kao snažno dejstvo u borbi protiv depresije

17

30

Đoković protiv Sinera za finale Vimbldona

17

25

Amidžić: Najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada

17

25

Minić: Radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima