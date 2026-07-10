Srbin pao u Hrvatskoj: Napravio haos na pumpi, pa bježao od policije

Državljanin Srbije (48) uhapšen je na graničnom prelazu Bajakovo zbog sumnje da je krajem maja na auto-putu A3 oštetio jednu benzinsku stanicu tako što je natočio gorivo, a zatim napustio pumpu bez izmirenja računa.

Prema navodima hrvatske policije, incident se dogodio 30. maja oko 15.45 časova na odmorištu Dragalić. Osumnjičeni je u rezervoar svog automobila sipao gorivo u vrijednosti većoj od 200 evra, nakon čega je, kako se sumnja, odvezao vozilo bez plaćanja.

Scena Mala Cana napala čovjeka zbog fotografije sa porodicom: Haos na komemoraciji

Policija je nakon sprovedene istrage identifikovala osumnjičenog, a do njegovog hapšenja došlo je prilikom pokušaja prelaska državne granice na Bajakovu, gdje su ga priveli službenici Policijske uprave vukovarsko-sremske.

Nakon dostavljenog izveštaja o hapšenju, Policijska uprava brodsko-posavska najavila je da će protiv 48-godišnjaka nadležnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu biti upućena dopuna krivične prijave zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevare.

Slučaj će biti nastavljen pred nadležnim pravosudnim organima, koji će odlučiti o daljem toku postupka, prenosi Informer.