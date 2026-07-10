Teretni voz naletio na muškarca, nije mu bilo pomoći

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Teretni voz usmrtio je jutros nepoznatu mušku osobu kod Drniša.
Nesreća se dogodila jutros u mjestu Uzdolje, kada je teretni voz naletio na pješaka, rečeno je u šibensko-kninskoj policiji.
Odmah po dojavi na mjesto nesreće upućene su sve hitne službe, javili su hrvatski mediji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
41 min0
Republika Srpska
48 min0
Srbija
51 min0
Vicevi
1 h0
Najnovije
Trenutno na programu