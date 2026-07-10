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Teretni voz naletio na muškarca, nije mu bilo pomoći

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 10:01

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Пруга шине воз
Foto: Pexel/ Mike Bird

Teretni voz usmrtio je jutros nepoznatu mušku osobu kod Drniša.

Nesreća se dogodila jutros u mjestu Uzdolje, kada je teretni voz naletio na pješaka, rečeno je u šibensko-kninskoj policiji.

Odmah po dojavi na mjesto nesreće upućene su sve hitne službe, javili su hrvatski mediji.

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Tagovi :

Drniš

Vozovi

Saobraćajna nesreća

stradao muškarac

Hrvatska

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