Tragedija poslije pobjede Francuske na Mundijalu

Sedamnaestogodišnja d‌jevojka je izgubila život u Onoa-Emeriju na sjeveru Francuske, nakon što je pala iz kamiona tokom svečanosti povodom pobjede reprezentacije Frnacuske na SP.

Prema prvim informacijama, d‌jevojka se popela na zadnji dio kamiona-tegljača, koji se kretao bez prikolice, kako bi proslavila pobjedu.

U jednom trenutku izgubila je ravnotežu, pala sa vozila, a potom ju je kamion pregazio, prenosi B92.

Vatrogasci i ekipe hitne pomoći brzo su stigli na lice mjesta, ali su mogli samo da konstatuju smrt d‌jevojke, koja je podlegla teškim povredama.

Tragičnom događaju prisustvovalo je još šest maloljetnika. Svima je ukazana medicinska pomoć, dok je jedna osoba zbog teškog šoka prevezena u bolnicu u Mobežu.

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Vozač kamiona priveden je i zadržan u policijskom pritvoru, dok je pokrenuta istraga zbog sumnje na izazivanje smrti u saobraćaju iz nehata.

Francuska se plasirala u polufinale Mundijala, pošto je u četvrtfinalu na Svjetskom prvenstvu pobijedila Maroko 2:0.