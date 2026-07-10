Logo
Large banner

Tragedija poslije pobjede Francuske na Mundijalu

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 10:36

Komentari:

0
Присталице Марока пале бакљу после четвртфиналне фудбалске утакмице Свjетског првенства између Француске и Марока у Хагу, Холандија, у петак, 10. јула 2026.
Foto: AP Photo/Mouneb Taim / Tanjug

Sedamnaestogodišnja d‌jevojka je izgubila život u Onoa-Emeriju na sjeveru Francuske, nakon što je pala iz kamiona tokom svečanosti povodom pobjede reprezentacije Frnacuske na SP.

Prema prvim informacijama, d‌jevojka se popela na zadnji dio kamiona-tegljača, koji se kretao bez prikolice, kako bi proslavila pobjedu.

U jednom trenutku izgubila je ravnotežu, pala sa vozila, a potom ju je kamion pregazio, prenosi B92.

Vatrogasci i ekipe hitne pomoći brzo su stigli na lice mjesta, ali su mogli samo da konstatuju smrt d‌jevojke, koja je podlegla teškim povredama.

Tragičnom događaju prisustvovalo je još šest maloljetnika. Svima je ukazana medicinska pomoć, dok je jedna osoba zbog teškog šoka prevezena u bolnicu u Mobežu.

Ерлинг Халанд

Fudbal

Traktor i krave su moj san: Haland želi život na farmi

Vozač kamiona priveden je i zadržan u policijskom pritvoru, dok je pokrenuta istraga zbog sumnje na izazivanje smrti u saobraćaju iz nehata.

Francuska se plasirala u polufinale Mundijala, pošto je u četvrtfinalu na Svjetskom prvenstvu pobijedila Maroko 2:0.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Francuska

tragedija

poginula djevojka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Норвешки Ерлинг Халанд (9) слави постизање другог гола свог тима током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026. године.

Fudbal

Traktor i krave su moj san: Haland želi život na farmi

3 h

1
Да ли су судије "погурале" Француску на Свјетском првенству?

Fudbal

Da li su sudije "pogurale" Francusku na Svjetskom prvenstvu?

4 h

0
Тражи се истрага против Ђанија Инфантина

Fudbal

Traži se istraga protiv Đanija Infantina

5 h

0
Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.

Fudbal

Francuzi slave i strahuju: Pobijedili Maroko, Mbape se povrijedio

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

14

16

Mala Cana napala čovjeka zbog fotografije sa porodicom: Haos na komemoraciji

14

15

Laura Prgomet puštena na slobodu nakon incidenta, određene joj mjere opreza

14

11

Votka od vazduha je fenomen u svijetu: Tvorac je srpski zet, a evo kako se pravi

14

04

Minić: Više nema stajanja

14

02

Dodik: Razgovaraće se sa predstavnicima US o mogućoj saradnji u distriktu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner