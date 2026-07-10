Traktor i krave su moj san: Haland želi život na farmi

Erling Haland i norveška reprezentacija plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a norveški napadač ponovo je bio ključni igrač svog tima, postigavši do sada sedam pogodaka, uključujući i dva u pobjedi protiv Brazila.

Time je njegova zemlja izborila mjesto među najboljih osam reprezentacija turnira. Skandinavsku reprezentaciju sada očekuje veliki četvrtfinalni obračun protiv Engleske, koji je zakazan za subotu, 11. jula.

Osim fudbalskih uspjeha, Haland je poznat i po svom posebnom odnosu prema zdravom načinu života. Ranije je isticao koliko mu mlijeko pomaže u svakodnevnoj prehrani, nazivajući ga "superhranom" koja pridonosi zdravlju kostiju, mišića i kože.

Tokom posjete farmi Grinoaks u Česširu pokazao je obožavaocima svoj doručak i objasnio zašto je mlijeko važan dio njegove rutine.

"Pokušavam se što više opustiti. Život na farmi, vožnja traktora i hranjenje krava moj su san, a upravo je to ono što želim raditi nakon završetka fudbalske karijere jer vjerujem da ću tada kupiti malu farmu“, izjavio je fudbaler u videu objavljenom na YouTube kanalu.

Farma u rodnom kraju Brineu

Iako je pred njim još mnogo godina profesionalnog fudbala, 25-godišnji napadač već razmišlja o životu nakon karijere. Njegova želja je jednog dana imati vlastitu farmu u rodnom Brineu u Norveškoj, području poznatom po poljoprivredi i ruralnom načinu života.

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U istoimenom fudbalskom klubu Brine FK, koji se nalazi u jugozapadnom dijelu zemlje, slavni fudbaler započeo je svoj fudbalski put.

Haland je odrastao okružen prirodom i farmama, a često je tokom odmora od fudbala viđen kako uživa u seoskom okruženju, uključujući vožnju traktora i boravak na imanjima.

U razgovoru za ESPN 2022. godine otkrio je kako bi nakon završetka igračke karijere volio imati malu farmu i nekoliko životinja.

"Mislim da ću nakon penzionisanja imati malu farmu u svom rodnom kraju. Ne znam još gd‌je tačno, ali gotovo sam siguran da bih želio imati životinje", često ističe slavni fudbal govoreći o svojim planovima nakon završetka karijere, prenosi "Agroklub".