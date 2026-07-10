Oglasio se Siner pred duel sa Novakom

Italijanski teniser Janik Siner izjavio da je svaki meč protiv Novaka Đokovića priča za sebe.

Siner je, pred predstojeći polufinalni duel na Vimbldonu, poručio da će na travnatoj podlozi i najmanje sitnice krojiti sudbinu putnika u finale.

"Prije svega, vidjećemo. On je imao težak meč. Svaki naš duel je drugačiji. Čak i kada sam imao taj mali niz pobjeda protiv njega, imao sam utisak da svaki meč ima svoju posebnu priču. Posebno kada igrate na podlozi kao što je ova. Ako imate loš dan na servisu ili ne osjećate najbolje lopticu, biće veoma, veoma teško", rekao je Siner.

Prvi teniser svijeta zadovoljan je što se ponovo našao među najboljom četvoricom na Vimbldonu.

"U svakom slučaju, srećan sam što sam ponovo u polufinalu. Srećan sam što se borim za svaku loptu, a onda ćemo vid‌jeti šta će se dogoditi. Više od toga ne mogu da uradim. Novak je ovaj turnir osvajao mnogo puta i tačno zna kako treba da mu priđe. Radujem se tom meču", dodao je Siner.

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"Mislim da sam u važnim trenucima dobro servirao. Imao sam osjećaj da sam danas servirao veoma pametno, čak i kada sam imao brejk prednosti. U drugom setu sam ponovo imao mali pad koncentracije, ali sam pokušao da ostanem mentalno prisutan u svakom servis gemu. Zadovoljan sam načinom na koji sam rješavao važne trenutke, jer kada izgubite drugi set, sve može ponovo da se zakomplikuje. Protiv velikih servera imate manje kontrole. To je nešto na šta mogu da budem ponosan", kazao je prvi reket svijeta.

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Novi okršaj dvojice velikih rivala zakazan je za ovaj petak, sa početkom oko 17 časova.