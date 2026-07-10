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Sudar titana na Vimbldonu: Đoković i Siner za veliko finale

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 07:34

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Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17.00 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Vimbldona, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Duel Đokovića i Sinera biće drugi na Centralnom terenu, gdje program od 14.30 časova otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Njemačke.

Srpski teniser će 15. put igrati u polufinalu Vimbldona. Đoković je osmi teniser svijeta, dok se Siner nalazi na prvom mjestu ATP liste.

Жељко Митровић

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Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela u karijeri, a Siner vodi 6:5 u pobjedama.

Đoković i Siner su ove godine odigrali samo jedan meč i to u polufinalu Australijan opena, a slavio je srpski teniser 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Siner je prošle godine u polufinalu Vimbldona pobijedio Đokovića 6:3, 6:3, 6:4, a potom je u finalu nadigrao Španca Karlosa Alkaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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Novak Đoković

teniser

tenis

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