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Napravljen presedan zbog Đokovića: Da li se ovo ikada dešava?

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ATV redakcija
09.07.2026 09:22

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Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Novak Đoković je natjerao Bi-Bi-Bi da uradi nešto što ne radi gotovo nikada, da pomjeri svoju glavnu emisiju.

Meč Novaka Đokovića i Feliksa Ože-Aljasima na Vimbldonu napravio je mnoge presedane, pa je tako i Bi morao da uradi ono što gotovo nikada ne čini, da pomjeri svoj najbitniji program.

Vijesti u 22:00 na Bi-Bi-Si 1 su bukvalno kamen temeljac TV programa javnog servisa Ujedinjenog kraljevstva, ali nikome nije padalo na pamet da prekida prenos najboljeg teniskog meča koji smo gledali odavno.

Meč je na kraju otišao u pet setova, trajao je pet sati i 15 minuta čime je ušao u istoriju kao najduže četvrtfinale ikada na Vimbldonu, ali i sa 39 godina veliki Novak Đoković je uspio da dođe do pobjede.

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Komentator Nik Malins ostao je bez riječi uživo u programu i vikao je: "Šta se ovde dešava?", dok je "Bi-Bi-Si" nakon meča na društvenim mrežama istakao: "Kakav teniski meč! Poslije pet setova i tri tajbrejka protiv Feliksa-Ože Aljasima Novak Đoković je osigurao svoje mjesto u polufinalu Vimbldona."

Da li se ovo ikada dešava?

Vijesti koje je trebalo da budu emitovane u 22 časa na kraju su pomjerene za više od sat vremena, što je zaista presedan. Do sada se vrlo rijetko dešavalo da se vijesti pomjere za sat ili više, a uglavnom se to dešavalo zbog sporta. Tako su noseće vijesti Bi-Bi-Si-a pomjerane po nekoliko puta na svim Svjetskim prvenstvima od 2002. godine do sada, zatim zbog Olimpijskih igara se nekoliko puta desilo da budu pomjerane vijesti tako kasno, kao i zbog Evropskog prvenstva u fudbalu 2016. godine. Jedini nesportski događaj koji je pomjerio vijesti u 22.00 su izbori 2024. godine, mada su vijesti tada zamijenjene programom koji je pratio izbore.

Ranije se Bi-Bi-Si izvinjavao zbog Novaka

Bilo je do sada na ovom turniru problema zbog prenosa Novaka Đokovića, pa se tako Bi-Bi-Si izvinjavao zbog tehničkih problema u meču koji je Srbin igrao sa Arturom Rinderknešom. Tokom tog meča u više navrata nije bilo ispravne grafike na ekranu i komentator Endru Koter je morao da se izvini u uživo programu zbog problema, prenosi Mondo.

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tenis

Novak Đoković

teniser

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