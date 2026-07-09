Strašna prognoza za avgust: Lovac na oluje upozorava - ovo će sve spržiti

Vodeći stručnjaci izdali su katastrofalne prognoze za jul i avgust, upozoravajući da zbog ekstremnih vrućina širom kontinenta već drastično raste broj hitnih slučajeva i reanimacija.

Poljoprivredni meteorolog i poznati lovac na oluje Serž Zaka upozorio je da je novi toplotni talas pogodio potpuno dehidrirano tlo, zbog čega masovno pate ljudi, životinje i biljke.

Tlo potpuno bez vode, suša se širi prema istoku

"Suša će biti ogromna! Naše tlo je sprženo. U površinskom sloju od 30 centimetara u cijeloj Francuskoj uopšte nema vode", dramatičan je Zaka, koji dodaje da će ovaj toplotni talas biti izuzetno bolan i dug.

[1/2] Voici le cumul de pluie prévu pour la semaine prochaine en France : rien. Ce 3ème dôme de chaleur accompagnant cette 3ème canicule continue à méticuleusement assécher nos sols. Les records de 1976 et 2022 seront en sursis pour la période. Et on est que le 5 juillet. pic.twitter.com/pnINzc6VrI — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) July 5, 2026

Meteorološki kanali potvrđuju da na vidiku nema nikakvog zahlađenja, pa čak ni kratkotrajne kiše, te ističu da se pravi toplotni pakao tek očekuje u narednim nedjeljama.

Ništa bolje vijesti ne stižu ni za srednju i istočnu Evropu

Katastrofalni proračuni: Švajcarski meteorolog Jerg Kahelman izjavio je da su novi mjesečni podaci Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze za avgust „prilično katastrofalni“.

Die neuen Monatsvorhersagen des @ECMWF sehen ziemlich katastrophal aus, auch für den August - wie schon im Juni geschrieben (und der griechische Großmeteorologe und ruhmreiche Europaabgeordnete @S_Arnaoutoglou hat das auch früh so gesehen), scheint es kaum Hoffnung zu geben - es… https://t.co/zUxds532jM pic.twitter.com/ump1UQhezZ — Jörg @kachelmann anderswo: @realkachelmann (@Kachelmann) July 6, 2026

Crni bilans vrućina: Kahelman upozorava da je broj smrtnih slučajeva u zapadnoj i srednjoj Evropi već zastrašujući. "Ljekari idu sa jedne reanimacije na drugu, zdravstveni sistemi su pod ogromnim pritiskom", ističe on.

Iznad prosjeka: Čak i u alpskim predjelima, poput Austrije, očekuju se temperature koje su za 2 do 4 stepena više od dugogodišnjeg prosjeka, posebno na sjeveru i istoku zemlje.

Od Atlantika do Kijeva - ni kap kiše

Što se tiče padavina, aktuelni modeli predviđaju gotovo potpuni izostanak kiše za najveći dio evropskog kontinenta. Sušna zona bez kapi vode protezaće se od atlantske obale pa sve do Kijeva u Ukrajini.

Iako se u avgustu očekuje blago olakšanje i kratkotrajni pljuskovi na Pirinejskom poluostrvu i u Sredozemlju, za ostatak Evrope nema razloga za slavlje. Stručnjaci su složni u ocjeni da pred sobom imamo jedno od najtežih ljeta u istoriji mjerenja, što je direktna posljedica globalnog zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem. "Nažalost, ovo postaje naš tipičan i sve češći scenario u budućnosti", zaključuju meteorolozi, prenosi Mondo.