Logo

Strašna prognoza za avgust: Lovac na oluje upozorava - ovo će sve spržiti

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 10:17

Komentari:

0
vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

Evropu očekuje nastavak nezapamćenog, paklenog ljeta i nezapamćena suša koja prijeti da potpuno uništi poljoprivredu.

Vodeći stručnjaci izdali su katastrofalne prognoze za jul i avgust, upozoravajući da zbog ekstremnih vrućina širom kontinenta već drastično raste broj hitnih slučajeva i reanimacija.

Poljoprivredni meteorolog i poznati lovac na oluje Serž Zaka upozorio je da je novi toplotni talas pogodio potpuno dehidrirano tlo, zbog čega masovno pate ljudi, životinje i biljke.

Tlo potpuno bez vode, suša se širi prema istoku

"Suša će biti ogromna! Naše tlo je sprženo. U površinskom sloju od 30 centimetara u cijeloj Francuskoj uopšte nema vode", dramatičan je Zaka, koji dodaje da će ovaj toplotni talas biti izuzetno bolan i dug.

Meteorološki kanali potvrđuju da na vidiku nema nikakvog zahlađenja, pa čak ni kratkotrajne kiše, te ističu da se pravi toplotni pakao tek očekuje u narednim nedjeljama.

Ništa bolje vijesti ne stižu ni za srednju i istočnu Evropu

Katastrofalni proračuni: Švajcarski meteorolog Jerg Kahelman izjavio je da su novi mjesečni podaci Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze za avgust „prilično katastrofalni“.

Crni bilans vrućina: Kahelman upozorava da je broj smrtnih slučajeva u zapadnoj i srednjoj Evropi već zastrašujući. "Ljekari idu sa jedne reanimacije na drugu, zdravstveni sistemi su pod ogromnim pritiskom", ističe on.

Iznad prosjeka: Čak i u alpskim predjelima, poput Austrije, očekuju se temperature koje su za 2 do 4 stepena više od dugogodišnjeg prosjeka, posebno na sjeveru i istoku zemlje.

Od Atlantika do Kijeva - ni kap kiše

Što se tiče padavina, aktuelni modeli predviđaju gotovo potpuni izostanak kiše za najveći dio evropskog kontinenta. Sušna zona bez kapi vode protezaće se od atlantske obale pa sve do Kijeva u Ukrajini.

Iako se u avgustu očekuje blago olakšanje i kratkotrajni pljuskovi na Pirinejskom poluostrvu i u Sredozemlju, za ostatak Evrope nema razloga za slavlje. Stručnjaci su složni u ocjeni da pred sobom imamo jedno od najtežih ljeta u istoriji mjerenja, što je direktna posljedica globalnog zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem. "Nažalost, ovo postaje naš tipičan i sve češći scenario u budućnosti", zaključuju meteorolozi, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Evropa

suša

ljeto 2026

Vremenska prognoza

Vrijeme

vrućine

Komentari (0)

Pročitajte više

Делегација Општине Језеро, предвођена начелницом Снежаном Ружичић, боравила је у Републици Татарстан, гдје је на позив градоначелника Зеленодољска Михаила Павловича Афанасјева учествовала на традиционалној манифестацији словенске културе "Иван Купала", одржаној 4. јула у парку "Брезов гај".

Gradovi i opštine

"Biseri Plive" oduševili publiku: Opština Jezero predstavila Srpsku u Zelenodoljsku

53 min

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik uporedio napad na Starobeljsk sa NATO bombardovanjem Srpske i Srbije

1 h

1
Посебан Голф на аукцији

Auto-moto

Veliki šok na testu: Da li više troši legendarni Golf 1 ili Golf 8?

1 h

0
Актив жена Градског одбора Социјалистичке партије Бањалука одржао је сједницу на којој су изабрани органи Актива, дефинисани приоритети рада и усвојене смјернице за реализацију предстојећих активности.

Društvo

Poznati prvi prioriteti: Aktiv žena SP Banjaluka dobio novo rukovodstvo

1 h

0

Više iz rubrike

Поглед на поплављене низводне области резервоара Лиулан након што је пробијен због јаких киша у Хенгџоу, град Нанинг, јужнокинески аутономни регион Гуангки Зхуанг у понедељак, 6. јула 2026.

Svijet

Užas tokom poplava u Kini: Bujica odnijela farmu zmija

1 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Svijet

Šta će biti nakon septembra? Devet država pisalo EU zbog kontrola na granicama

2 h

0
Руке старице

Svijet

Udovice bi mogle da izgube sve: Njemačka mijenja penzioni sistem iz korijena

3 h

0
Нови хаос у најави: Опет готово обустављен саобраћај кроз Ормуз

Svijet

Novi haos u najavi: Opet gotovo obustavljen saobraćaj kroz Ormuz

3 h

0

  • Najnovije

10

48

Ovo su iznosi uvećanih penzija: Vlada Srpske definitivno odlučila

10

47

Ružičić i Puhovac dogovorili: Škola plivanja ponovo u Jezeru

10

42

Iran napao američke baze, sirene odjeknule u više država

10

34

Upucan u pucnjavi: Ko je Milan Ostojić Sandokan?

10

28

Godinama je krišom ubijala bebe, a jedna bilješka ledi krv: Ja sam zlo...

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima