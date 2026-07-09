Poznati prvi prioriteti: Aktiv žena SP Banjaluka dobio novo rukovodstvo

Aktiv žena Gradskog odbora Socijalističke partije Banjaluka održao je sjednicu na kojoj su izabrani organi Aktiva, definisani prioriteti rada i usvojene smjernice za realizaciju predstojećih aktivnosti.

Za potpredsjednice Aktiva izabrane su Rajna Dević Tomić, Slavica Milikić i Dijana Karalić Milošević.

Za potpredsjednice Aktiva izabrane su Rajna Dević Tomić, Slavica Milikić i Dijana Karalić Milošević.

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Za sekretara je izabrana Ljiljana Jovanović, dok su za organizacione sekretare izabrane Andrea Miličić i Žana Arsić.

Portparol Aktiva je Miljana Kvoka, dok je za kreatora sadržaja na društvenim mrežama izabrana Tina Milaković.

Na sjednici je istaknuto da će Aktiv žena u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti jačanju uloge žena u javnom i političkom životu, organizovanju humanitarnih, edukativnih i društveno korisnih aktivnosti, kao i neposrednoj komunikaciji sa građanima i prepoznavanju njihovih potreba.

Aktiv će svojim radom nastaviti da promoviše vrijednosti solidarnosti, odgovornosti i zajedništva i biće snažan oslonac Gradskom odboru Socijalističke partije Banjaluka u realizaciji programskih ciljeva i aktivnosti koje će prethoditi predstojećem izbornom ciklusu.

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U narednom periodu planiran je niz konkretnih aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja žena, podršku porodicama, očuvanje tradicionalnih vrijednosti i aktivno učešće u svim segmentima društvenog života.

Iz Gradskog odbora Socijalističke partije Banjaluka poručuju da nastavljaju da jačaju svoje organizacione kapacitete, radeći posvećeno i odgovorno, sa ženama koje su, kako navode, dokazano jedan od najvažnijih pokretača pozitivnih promjena u društvu.

(BL-portal)