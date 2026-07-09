Godinama je krišom ubijala bebe, a jedna bilješka ledi krv: Ja sam zlo...

Jedan od najpotresnijih slučajeva u istoriji britanskog zdravstva potpuno je šokirao svjetsku javnost kada je Lusi Letbi, medicinska sestra koja je godinama važila za primjernu i posvećenu radnicu, proglašena krivom za monstruozna ubistva novorođenih beba.

Istraga je trajala godinama, a tokom pretresa njenog stana pronađena je rukom ispisana bilješka sa rečenicama koje lede krv u žilama.

Misteriozne smrti blizanaca uznemirile bolnicu

Tokom 2015. i 2016. godine u bolnici u Česteru, na sjeverozapadu Engleske, zabilježen je zastrašujući skok smrtnosti na odjeljenju neonatologije. Ljekari su u početku tragedije pripisivali prirodnim uzrocima i komplikacijama, ali je statistika bila nemilosrdna za dvije godine preminulo je čak 17 novorođenčadi, dok je u prethodnom periodu taj broj iznosio svega pet. Tada se u sve uključila policija.

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Jedna od majki, koja je rodila blizance, ispričala je da je zatekla sestru Lusi kako drži njenog sina iz čijih je usta tekla krv. Sestra ju je hladno uvjeravala da je to samo ogrebotina od sonde za hranjenje, ali beba je preminula nekoliko minuta kasnije. Nakon insistiranja očajnih roditelja, kockice su počele da se sklapaju: veliki broj preminule ili teško ugrožene djece bio je isključivo pod njegom Lusi Letbi.

Osuđena na 15 doživotnih kazni zatvora

Sud je van svake sumnje utvrdio da je Lusi Letbi kriva za ubistvo sedam novorođenih beba i pokušaj ubistva još sedam, zbog čega joj je izrečeno čak 15 doživotnih kazni zatvora, bez ikakve mogućnosti uslovnog otpusta.

Tužilaštvo je razotkrilo njene monstruozne metode:

Bebama je pomoću šprica ubrizgavala vazduh direktno u vene i stomak.

Predozirala je novorođenčad insulinom ili im je nasilno ubrizgavala prevelike količine mlijeka, izazivajući naglo otkaz organa.

Kolege su ispričale da je vremenom postala povučena, mračna i da je insistirala na noćnim smjenama kada je na odjeljenju najmanje ljudi. Jedan ljekar se prisjetio kako je za bebu koja je imala dobre šanse da preživi Lusi hladno dobacila: "Mislim da odavde neće izaći živo". Djete je ubrzo nakon toga izdahnulo.

"Ja sam zlo. Ja sam to uradila"

Najveći šok za istražitelje uslijedio je pretresom njenog doma. Na radnom stolu pronađen je zeleni samoljepljivi papirić ispisan sitnim rukopisom, koji je postao ključni dokaz čistog sadizma.

"Ja sam zlo. Ja sam to uradila. Mrzila sam ih. Namjerno sam ih ubila jer nisam dovoljno dobra", glasio je tekst jezive poruke.

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Njeni prijatelji, komšije i uprava bolnice dugo nisu mogli da povjeruju u ove optužbe. Lusi je diplomirala 2011. godine, njen profesionalni dosije bio je bez ijedne mrlje, a čak je aktivno učestvovala u humanitarnim akcijama za prikupljanje novca za oboljelu djecu, što ovoj strašnoj priči daje još mračniji kontekst, prenosi Lepa i srećna.