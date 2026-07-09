Velike promjene u Njemačkoj za porodice sa dvoje djece

Njemački kancelar Fridrih Merc predstavio je jedan od najambicioznijih programa ekonomskih reformi posljednjih godina, kojim njegova vlada nastoji pokrenuti najveću evropsku ekonomiju nakon višegodišnje stagnacije.

Riječ je o programu koji obuhvata 34 reformske mjere, među kojima se izdvajaju oko 10 milijardi evra godišnjih poreskih olakšica za građane, reforma penzionog sistema, smanjenje birokracije te izmjene pravila na tržištu rada.

Paket još mora dobiti odobrenje njemačkog parlamenta, piše "BiznisInfo.ba".

Svijet Strašna prognoza za avgust: Lovac na oluje upozorava - ovo će sve spržiti

Kako se navodi, poreske olakšice prvenstveno su namijenjene porodicama s nižim i srednjim primanjima.

Prema procjenama vlade, prosječna porodica s dvoje djece mogla bi imati više od 600 evra dodatnog raspoloživog dohotka godišnje nakon što mjere budu u potpunosti sprovedene.

Njemačka vlada planira povećati najvišu stopu poreza na dohodak sa 45 na 47 odsto za osobe s najvišim prihodima, kako bi finansirala smanjenje poreskog opterećenja za većinu građana, a Merc smatra da će se na taj način povećati potrošnja domaćinstava, ali i konkurentnost njemačke privrede koja se posljednjih godina suočava sa slabim rastom, visokim troškovima energije i padom investicija.

Gradovi i opštine "Biseri Plive" oduševili publiku: Opština Jezero predstavila Srpsku u Zelenodoljsku

Reforma njemačkog tržišta rada takođe je izazvala veliku pažnju građana, ali i tamošnje javnosti. Tako je jedna od najznačajnijih promjena ukidanje mogućnosti da zaposleni telefonskim putem otvore bolovanje. Umjesto toga, ljekarska potvrda biće potrebna već od prvog dana odsustva s posla.

Mijenjaju se i ugovori na određeno

Vlada planira i fleksibilnija pravila za ugovore na određeno vrijeme, kao i pojednostavljenje pojedinih procedura zapošljavanja u cilju povećanja produktivnosti i smanjenja administrativnih opterećenja za poslodavce.

Program uključuje i reformu penzionog sistema, koja predviđa postepeno usklađivanje starosne granice za odlazak u penziju s očekivanim životnim vijekom nakon 2031. godine.

Istovremeno, planirano je ubrzavanje izdavanja dozvola za infrastrukturne projekte, smanjenje administrativnih obaveza za kompanije te jača podrška strateškim industrijama poput vještačke inteligencije, poluprovodnika i čiste tehnologije.

Auto-moto Veliki šok na testu: Da li više troši legendarni Golf 1 ili Golf 8?

Ekonomisti uglavnom pozdravljaju reformski paket, ocjenjujući da bi mogao povećati dugoročni potencijal rasta njemačke ekonomije, ali upozoravaju da će ključ uspjeha biti njegovo brzo i dosljedno sprovođenje, navodi "BiznisInfo.ba".