Horor u kuhinji: Koža sa grudi mu je otpadala zajedno s majicom

Jedan trenutak bio je dovoljan da se običan porodični dan pretvori u prizor koji nijedan roditelj ne želi da doživi.

Ručak je bio gotovo spreman, deca su se igrala po kući, a sve je delovalo potpuno uobičajeno. Nekoliko sekundi kasnije uslijedio je vrisak koji je prekinuo mir i pokrenuo borbu za život trogodišnjeg dječaka.

Priče o opekotinama kod djece najčešće počinju na isti način - "samo na trenutak nisam gledala". Upravo zato ispovest Kristine Ramirez danas obilazi svijet, ne zbog želje da izazove sažaljenje, već kao upozorenje roditeljima koliko brzo nesreća može da se dogodi.

Njen sin Lajl zadobio je opekotine drugog stepena po licu, vratu i ramenima nakon što je na njega pao sporokuvajući lonac sa vrelim sadržajem. Danas se oporavlja, a njegova majka želi da njena priča podseti druge porodice koliko je važno da vreli kuhinjski uređaji budu van domašaja djece.

Jedan udarac iz kuhinje promijenio je sve

Kristina kaže da je tog dana spremala svinjsko meso u sporokuvaču i da je uređaj isključila kako bi večera bila spremna kada porodica bude sjela za sto.

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Starija deca, osmogodišnja Lilah i šestogodišnji Vinsent, igrali su se sa trogodišnjim Lajlom, dok je Kristina na kratko otišla u drugu sobu kod partnera Bruera i njihovog najmlađeg sina Donovana.

U tom trenutku začuo se snažan tresak iz kuhinje, a odmah zatim i vrisak.

Kasnije je osmogodišnja Lilah ispričala da je njen mlađi brat pokušao da uzme sladoled iz zamrzivača.

Zamrzivač se nalazio pored malog frižidera na kojem je bio sporokuvač. Kada je zatvorio vrata, frižider se zatresao, uređaj je izgubio ravnotežu i pao pravo na dečaka zajedno sa vrelim kuvanjem.

"Koža mu je otpadala pred mojim očima"

Kristina kaže da prizor koji je ugledala nikada neće zaboraviti.

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- Vrištala sam: "O, Bože". Dok sam skidala njegovu majicu, koža sa grudi, desnog ramena i lica otpadala je zajedno sa tkaninom, a para se podizala sa njegovog tela. Bilo je zastrašujuće.

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Lajlova narandžasta majica bila je natopljena vrelom tečnošću, a lice i vrat potpuno crveni od opekotina.

Majka ga je umotala u mokar peškir i porodica je odmah krenula ka najbližoj bolnici u Južnoj Karolini.

"Srce mi se raspadalo na hiljade dijelova. Trudila sam se da ostanem pribrana zbog svog sina, a iznutra me je obuzimao potpuni strah.

Uslijedila je hitna operacija i presađivanje kože

Ljekari u lokalnoj bolnici brzo su pružili prvu pomoć, dali dječaku terapiju protiv bolova i previli opekotine. Njegove povrede bile su toliko ozbiljne da je odlučeno da bude helikopterom prebačen u specijalizovani centar za liječenje opekotina, udaljen oko dva sata vožnje od njihove kuće.

Pregledi su pokazali da su u pitanju opekotine drugog stepena, zbog kojih je bilo neophodno presađivanje kože.

Već narednog jutra hirurzi su izvršili prvu transplantaciju kože donora na grudima i leđima, dok je za zarastanje kože lica primjenjena terapija matičnim ćelijama.

Poslije pet dana dječak je pušten kući, ali borba nije bila završena.

Oporavak nije tekao kako su se nadali

Na jednoj od kontrola lekari su primetili da donorska koža na grudima ne zarasta kako bi trebalo. Zbog toga je urađena još jedna operacija.

Ovog puta uzet je deo kože sa njegove butine i presađen na grudni koš i vrat, gde su opekotine bile najteže.

Zahvat je bio uspešan, a Lajl je ponovo otpušten kući kako bi nastavio oporavak sa porodicom.

Danas, dva mjeseca nakon nesreće, rane lepo zarastaju. Dečak se ponovo igra sa bratom i sestrom i uživa u crtanim filmovima, ali veliki lonci i dalje u njemu bude strah.

Njegova majka kaže da sada u kuhinji koristi manje posude kako ga ne bi dodatno uznemiravala.

Poruka svim roditeljima

Kristina otvoreno priznaje da se dugo borila sa osećajem krivice, iako se nesreća dogodila u svega nekoliko sekundi.

Kaže da je njen sin pokazao nevjerovatnu snagu tokom lečenja i da je upravo zbog toga odlučila da podijeli njihovu priču sa javnošću.

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Njena poruka roditeljima i svim osobama koje brinu o maloj djeci glasi da vrele šerpe, lonce i kuhinjske uređaje uvijek drže što dalje od ivice radnih površina i van domašaja dječjih ruku.

Jedan trenutak nepažnje bio je dovoljan da dječak završi na operacionom stolu. Srećom, danas se oporavlja, a njegova porodica vjeruje da će njihovo iskustvo pomoći drugima da izbjegnu istu tragediju, piše The Sun.