Momčilo Perišić pušten na slobodu

Momčilo Perišić, nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, pušten je na slobodu 8. jula, nakon što je odslužio više od dvije trećine četvorogodišnje zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen zbog špijunaže, potvrdio je njegov advokat Novak Lukić za "Radio Slobodna Evropa".

"Usvojen je uslovni otpust, nakon dvije trećine izdržane kazne. Proveo je u zatvoru skoro tri godine", kazao je Lukić.

Dodao je da se radi o odluci Višeg suda u Beogradu koja je donesena 25. juna.

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Perišić je proglašen krivim zato što je u martu 2002. godine u motelu na Ibarskoj magistrali u Beogradu tajni vojni dokument predao stranoj državi – službeniku ambasade SAD u Beogradu, državljaninu SAD-a Džonu Nejboru.

Perišić je predao zapisnik sa kolegija načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije održanog 2001. godine, a dokument je označen stepenom tajnosti "Vojna tajna-strogo povjerljivo".

Prilikom intervencije predstavnika sigurnosti Vojske Jugoslavije i vojne policije, dokumenti su pronađeni kod ovog državljanina SAD-a.

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Perišić je u vrijeme hapšenja 2002. godine bio potpredsjednik vlade, piše radio Slobodna Evropa.

Inače, Perišić je prvostepenom presudom Višeg suda bio osuđen na tri godine zatvora.

Bio je optužen i pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, gde je prvostepeno bio osuđen na 27 godina zatvora za ratne zločine.

Žalbeno vijeće ga je 2013. godine pravosnažno oslobodilo svih optužbi i naložilo njegovo puštanje na slobodu.