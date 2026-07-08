U Beogradu odgođeno suđenje četvorici oficira iz Hrvatske

U Posebnom odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je danas odloženo suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva optuženim za zločine počinjene u hrvatskoj vojno policijskoj akciji "Oluja", u avgustu 1995. godine.

Suđenje je odloženo za 25. septembar.

Optužnicom su obuhvaćena četvorica pripadnika hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Vladimir Mikac (67) iz Ptuja, Zdenko Radulj (69) iz Osijeka, Željko Jelenić (69) iz Pule i Danijel Borović (64) iz Varaždina, koji nisu dostupni pravosudnim organima Srbije, zbog čega im se sudi u odsustvu.

Suđenje je odloženo zbog izostanka tri svjedoka, za koje je punomoćnik oštećenih rekao da su odustali od svjedočenja, prenosi Tan‌jug.

Sudija je potom naveo da pojedini svjedoci ne žive u Srbiji, zbog čega je otežano njihovo pozivanje i dolazak u sud, na šta je tužilac predložila da oni budu saslušani putem video-linka.

Optuženima je na teret stavljeno da su izvršili krivično d‌jelo ratni zločini protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu.

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Prema navodima iz optužnice, oni su naredili avionske napade na civilno stanovništvo, što je za posledicu imalo smrtno stradanje i ranjavanje više civila srpske nacionalnosti i panično bježanje civila prema Srbiji, uz učvršćivanje njihove odluke da napuste teritoriju na kojoj su do tada živjeli i više se ne vraćaju, što je dovelo i do promjene etničkog sastava stanovništva Hrvatske.

U napadima je za sada identifikovano 13 ubijenih osoba, od kojih je četvoro d‌jece, kao i 24 ranjene osobe.