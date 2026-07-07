Dramatično upozorenje MUP-a: Sve će da vrvi od policije širom Srbije

Od početka godine u saobraćajnim nezgodama u Srbiji je stradal 195 osoba, među kojima je 45 mladih, što je manje nego prethodne godine.

Saobraćajna policija pojačava kontrole na svim putevima, fokusirajući se na brzinu, alkohol, pojaseve i ostale kritične prekršaje.

Dvije osobe dnevno u prosjeku izgube život na putevima u junu, julu i avgustu, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici Uprave saobraćajne policije najavljuju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone.

Prema riječima pukovnik Dejana Stevića iz Uprave saobraćajne policije, za nama je izuzetno težak, crni vikend, tokom kojeg je u saobraćajnim nezgodama život izgubilo pet osoba, od čega troje mladih učesnika u saobraćaju.

On je istakao da posebno zabrinjava podatak da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 45 mladih osoba.

Od početka godine 165 osoba izgubilo život na putevima

"Od početka godine, na putevima u Republici Srbiji, nažalost, život je izgubilo 195 osoba, što je za 39 osoba manje u odnosu na isti period prošle godine, kada su u saobraćajnim nezgodama život izgubile 234 osobe", rekao je pukovnik Stević za Tan‌jug .

Stević je naglasio da, iako statistički podaci ukazuju na smanjenje broja poginulih, svaki izgubljeni život predstavlja nenadoknadiv gubitak i upozorenje da je neophodan dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju.

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Tokom juna ove godine na putevima je život izgubilo 23 lica, dok je u istom mjesecu prošle godine život izgubilo 50 lica. Iako je broj poginulih u junu ove godine značajno manji u odnosu na jun prošle godine, ljetnji mjeseci i dalje predstavljaju period povećanog rizika u saobraćaju, naveo je pukovnik Stević.

U julu i avgustu dve osobe dnevno izgube život

"U toku je ljetnja turistička sezona, kada je intenzitet saobraćaja znatno povećan, posebno na auto-putevima, magistralnim pravcima, putevima ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Tokom juna, jula i avgusta, u prosjeku, na putevima život izgube po dvije osobe dnevno, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost", rekao je pukovnik Stević.

Pojačana kontrola saobraćaja u Srbiji

On je najavio da pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima, sa posebnim akcentom na otkrivanje i sankcionisanje prekoračenja brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

"U narednom periodu pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije biće prisutni na svim mjestima gdje je to potrebno, kako bi se očuvala bezbjednost svih građana i spriječile najteže posljedice u saobraćaju", rekao je pukovnik Stević.

Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije apeluje na sve vozače:

da poštuju ograničenja brzine

ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola

da koriste sigurnosni pojas

prave pauze tokom dužih putovanja

da za volan sedaju odmorni i potpuno sposobni za bezbjednu vožnju

"Samo odgovornim ponašanjem svakog učesnika u saobraćaju možemo da sačuvamo živote i spriječimo tragedije na našim putevima", istakao je pukovnik Stević.

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(Tan‌jug)