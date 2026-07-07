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Pročitajte Zaključke kojima je NSRS odbacila preglasavanje Cvijanovićeve

Autor:

Stevan Lulić
07.07.2026 14:03

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Народна скупштина Републике Српске сједница
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je, dvotrećinskom većinom, veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o proglašenju Odluke Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Parlament Srpske je ove odluke Predsjedništva proglasio veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske.

Veto Cvijanovićeve je podržalo 59 poslanika.

Po Ustavu BiH, ukoliko u roku od 10 dana od dana prosljeđivanja Izjave Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdi Izjavu srpskog člana Predsjendištva, osporena odluka Predsjedništva BiH ne stupa na snagu.

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Odbačeno preglasavanje Bećirovića i Komšića: Usvojen veto Cvijanovićeve

Osim podrške izjavi srpskog člana Predsjedništva Skupština je usvojila je i Zaključke klubova narodnih poslanika SNSD, SDS, PDP, NPS-DNS, US i SPS koje možete pročitati u galeriji u nastavku.

U zaključcima se, između ostalog navodi da je došlo do flagrantnog kršenja člana 5 stav 3. Ustava BiH, te članova 1, 36. stav 3. i 42. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH od strane članova Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, Željka Komšića i Denisa Bećirovića.

Zaključcima je, stoga, odbačen bilo kakav pokušaja redefinisanja, prisvajanja ili osporavanja prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na očuvanje, zaštitu, korišćenje, predstavljanje i autentično tumačenje sopstvenog materijalnog i nematerijalnog kulturno-istorijskog nasljeđa na ovom području.

Kompletne Zaključke pročitajte u galeriji u nastavku.

Zaključci NSRS

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Vitalni nacionalni interes

Željka Cvijanović

Veto Željka Cvijanović

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