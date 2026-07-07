Oprez! Nepoznate osobe na auto-putu pokušavaju da iznude novac lažnim udesima

Vozači upozoravaju na prevaru na autoputevima u BiH i Hrvatskoj, gdje vozač BMV Iks-5 optužuje druge vozače za oštećenje retrovizora.

Brojni vozači na društvenim mrežama posljednjih dana upozoravaju na navodnu prevaru koja se, prema njihovim tvrdnjama, događa na dionicama auto-puta kroz Bosnu i Hercegovinu, ali i u susjednoj Hrvatskoj.

Prema svjedočenjima koja su podijeljena u javnosti, nepoznati muškarac u BMV-u Iks-5 sa bosanskohercegovačkim registarskim oznakama navodno zaustavlja vozače tvrdeći da su mu tokom vožnje oštetili retrovizor.

Građani navode da nakon toga pokušava da nagovori vozače da se "dogovore" na licu mjesta i nadoknade navodnu štetu bez uključivanja policije.

Incident između Modriče i Doboja

Jedna žena vozač ispričala je da je incident doživjela na relaciji između Modriče i Doboja.

"Čovjek je stajao pored puta i čekao da vozila prolaze. Nakon što smo čuli udarac, tvrdio je da smo mu oštetili retrovizor i insistirao da ga pratimo do benzinske pumpe kako bismo se dogovorili. Srećom, drugi vozač mi je savjetovao da ga ne pratim jer na mom vozilu nije bilo nikakvih tragova oštećenja", navela je ona.

Slična iskustva i u Hrvatskoj

Slična iskustva podijelili su i drugi vozači, koji tvrde da se ista osoba ranije pojavljivala na autoputu između Županje i Babine Grede u Hrvatskoj.

Jedan od njih navodi da je muškarac tokom preticanja namjerno skretao prema njegovom vozilu, nakon čega je uslijedio udarac nepoznatog predmeta.

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"Odmah je počeo da tvrdi da sam mu razbio retrovizor i predlagao da se dogovorimo bez policije. Kada sam rekao da ću pozvati policiju jer vozim rent-a-car, odjednom je promijenio priču i rekao da je možda samo ispalo staklo retrovizora", tvrdi vozač.

Isto im se desilo i na autoputu između Sarajeva i Zenice

Pojedini građani navode da su se slične situacije događale i na autoputu između Sarajeva i Zenice, gdje su nepoznate osobe navodno pokušavale da ih prisile da se zaustave ablednovanjem, naglim približavanjem vozilu i optužbama za izazivanje saobraćajne nezgode.

"Desilo mi se već tri puta, jednom taj u BMV-u, dva puta jedan dečko u golfu. Desilo se to na auto-putu od Sarajeva prema Zenici. Uvijek ista fora. Najgore u svemu tome je to što vas pritiskaju, guraju s puta, blicaju... Ne daj Bože da je neko lošiji vozač, pri toj brzini bi se moglo svašta desiti", napisala je jedna korisnica u komentarima i dodala:

"Jabuku bace na auto i to se baš lijepo čuje. Taj s BMV-om ima tu foru s retrovizorom, samo je toliko glup pa kaže nekome ko vozi običan auto da mu je otkinuo retrovizor. Onaj u "golfu" samo pogodi i onda krene za vama i kad stanete spusti prozor i kaže: "Šta je, šta bježiš, pa što to radiš? Što me udari onako?" Uglavnom, rade to već godinama. Stvarno moraš biti glup da im daš novac", upozorava.

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Jedna žena tvrdi da je nakon takvog incidenta, zbog straha i šoka, pristala na novčanu nagodbu, dok je kasnije slučaj prijavila policiji.

Iako za sada nema zvaničnih informacija nadležnih institucija o ovim navodima, građani pozivaju vozače na dodatni oprez tokom putovanja.

U slučaju sumnjive situacije ili pokušaja iznude, stručnjaci savjetuju da se ne pristaje na nagodbe na licu mjesta, već da se odmah pozove policija i sačeka dolazak službenih osoba kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, prenosi Crna hronika.