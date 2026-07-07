Tropik Čajavec otvara vrata 10. jula: Novo mjesto kupovine koje spaja poznate vrijednosti i savremen market

Novi market prostire se na 1.300 kvadratnih metara, a za kupce će biti otvoren svakog dana od 7 do 22 časa. Uređen je u savremenom ruhu, ali sa jasnom idejom da sačuva duh i vrijednosti nekadašnjeg Čajaveca, mjesta koje je godinama bilo važan dio života i okupljanja ove zajednice.

Tropic Čajavec osmišljen je kao market sa snažnim fokusom na svježe odjele i ponudu koja kupcima donosi više izbora, kvalitet i prijatno iskustvo kupovine. Posebno mjesto zauzimaju gotova jela, salate, supe i čorbe, kolači i torte iz vlastite proizvodnje, zatim pekarski proizvodi, meso i riba, suši, delikates, kao i refreš kofi end đus bar te prostor za konzumaciju hrane kupljene u marketu.

Poseban novitet donosi unapređen odjel gotovih jela, sa dopunjenom ponudom koja će po prvi put biti predstavljena kupcima u Banjoj Luci upravo na ovoj lokaciji. Riječ je o dodatnom iskoraku u ponudi svježe

U novom objektu radiće tim od oko 100 zaposlenih, koji će svakodnevno brinuti o tome da kupci imaju dostupnu kompletnu ponudu i kvalitetnu uslugu. Takva organizacija rada rezultat je potrebe da se u marketu ove veličine, sa širokim asortimanom i snažno razvijenim svježim odjelima, kupcima obezbijedi kvalitetna usluga i stalna dostupnost ponude tokom dana. Iako savremeni trendovi često stavljaju fokus isključivo na efikasnost, u Tropik Maloprodaji podjednako važnim smatraju da svaki kupac bude adekvatno uslužen i da iza svakog odjela stoji tim koji može iznijeti kvalitet ponude i usluge na nivou koji kupci očekuju.

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Istovremeno, veliki tim omogućava i da se kvalitetno sprovodi odluka kompanije o dva slobodna dana sedmično u svim poslovnim jedinicama, uvedena s ciljem boljeg balansa privatnog i profesionalnog života zaposlenih. Na taj način, otvaranje Tropik Čajaveca ne znači samo novu lokaciju i širu ponudu za kupce, već i nastavak pristupa u kojem se dobra usluga gradi kroz odgovarajući broj ljudi, kvalitetnu organizaciju rada i veće zadovoljstvo zaposlenih.

"Tropik Čajavec donosi spoj savremenog marketa, prepoznatljive ponude i lokacije koja za Banju Luku ima posebnu vrijednost. Vjerujemo da će kupci u novom objektu prepoznati kvalitet, dobru uslugu i sadržaje zbog kojih će se rado vraćati, a da će ova adresa nastaviti da živi kao važno mjesto svakodnevice i okupljanja", naveli su iz kompanije.