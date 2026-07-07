Šengenska zamka za vozače: Kamioni ostaju napušteni na parkinzima

Stotine profesionalnih vozača kamiona iz zemalja zapadnog Balkana suočavaju se s ozbiljnim problemima na putevima širom Evropske unije

Zbog striktne primjene šengenskih pravila o boravku, vozači iz trećih zemalja tretiraju se kao obični turisti, što dovodi do hapšenja, zapljene vozila i deportacija, dok se cijeli logistički sektor suočava sa kolapsom lanaca snabdijevanja, piše austrijski medij Kosmo.at.

Šengenska pravila ne prepoznaju profesiju

Osnovni problem leži u pravilu 90/180 dana, koje ograničava boravak državljana trećih zemalja u šengenskom prostoru na najviše 90 dana unutar perioda od 180 dana. Sistem koji je prvobitno osmišljen za turiste sada direktno pogađa vozače koji prevoze ključnu robu širom kontinenta.

Kada vozačima istekne dozvoljeni boravak, na granicama nastaje haos. Policija nerijetko stavlja lisice na ruke vozačima, njihovi kamioni ostaju napušteni na parkinzima, a oni sami dobijaju zabranu ulaska i bivaju deportovani. Situaciju dodatno komplikuje neujednačeno tumačenje propisa u državama članicama Evropske unije. Ono što na granici Hrvatske ili Slovenije prolazi bez problema, u Beču može rezultirati momentalnim hapšenjem.

Ultimatum za evropske institucije

Ova situacija primorala je transportna udruženja iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na zajedničku akciju. Udruženja su istupila pred Evropsku komisiju sa zahtjevom za hitno izuzeće profesionalnih vozača iz strogih šengenskih propisa. Kao krajnji rok za konkretan prijedlog rješenja iz Brisela postavljen je 10. august. Udruženja su najavila dalje korake ukoliko do tog datuma ne dobiju obavezujući odgovor.

Evropska komisija je, prema izvještajima iz proljeća 2026. godine, u svojoj novoj viznoj strategiji predvidjela poseban koncept viza za profesionalne vozače iz zemalja koje nisu članice Šengena.

To bi moglo ponuditi dugoročno rješenje za postojeće probleme. Ekonomske posljedice ove administrativne blokade već su vidljive. Više od polovine pogođenih vozača već je napustilo svoje matične zemlje i zaposlilo se u firmama unutar Evropske unije kako bi izbjegli pravni haos.

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Transportne kompanije prinuđene su da usred puta traže zamijenske vozače za uhapšene kolege, što izaziva velike finansijske gubitke i kašnjenja u isporuci robe. Dodatnu otežavajuću okolnost predstavljaju nesuglasice između transportnih kompanija i samih vozača, koje slabe zajedničku pregovaračku poziciju pred evropskim institucijama, piše Slobodna Bosna.