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Borac - Levski: Gdje je prenos uživo

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 09:56

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ФК Борац
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće večeras u Prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bugarskog šampiona Levski iz Sofije.

Trener Banjalučana Vinko Marinović ranije je rekao da Levski ima kvalitet i odlične individualce, ali da vjeruje da ekipa Borca može izboriti pozitivan rezultat ukoliko budu skoncentrisani.

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Ukoliko Borac izbori plasman u Drugo kolo, rival će mu biti pobjednik dvomeča Vitebsk - Univerzitatea Krajova.

U slučaju da Levski bude bolji, šampion BiH će evropski put nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Eventulani protivnik biće mu poraženi iz dvomeča Petrokub - Egnatija.

Meč na Gradskom stadionu u Banjaluci počeće u 20.30 časova, a očekuje se i dolazak navijača "Levskog".

Revanš meč predviđen je naredne sedmice u Sofiji.

Gdje je prenos?

Navijači Borca prije nekoliko dana dobili su sjajne vijesti kada je u pitanju prenos utakmice.

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Prenos je ovaj put organizovan na Radio-televiziji Republike Srpske, što će svakako gledaocima olakšati praćenje utakmice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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