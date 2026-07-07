Borac - Levski: Gdje je prenos uživo

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće večeras u Prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bugarskog šampiona Levski iz Sofije.
Trener Banjalučana Vinko Marinović ranije je rekao da Levski ima kvalitet i odlične individualce, ali da vjeruje da ekipa Borca može izboriti pozitivan rezultat ukoliko budu skoncentrisani.
Ekonomija
Za pola godine na račun javnih prihoda u Srpskoj se slilo 2,51 milijardi KM
Ukoliko Borac izbori plasman u Drugo kolo, rival će mu biti pobjednik dvomeča Vitebsk - Univerzitatea Krajova.
U slučaju da Levski bude bolji, šampion BiH će evropski put nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Eventulani protivnik biće mu poraženi iz dvomeča Petrokub - Egnatija.
Meč na Gradskom stadionu u Banjaluci počeće u 20.30 časova, a očekuje se i dolazak navijača "Levskog".
Revanš meč predviđen je naredne sedmice u Sofiji.
Navijači Borca prije nekoliko dana dobili su sjajne vijesti kada je u pitanju prenos utakmice.
Hronika
Srpčanin prevezen na UKC: Težak sudar motora i traktora
Prenos je ovaj put organizovan na Radio-televiziji Republike Srpske, što će svakako gledaocima olakšati praćenje utakmice.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
12
31
12
26
12
19
12
18
12
08
Trenutno na programu